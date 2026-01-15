Check Point Software Technologies Ltd.

Warnung von Check Point: Investoren Community als Betrugsfalle

Redwood City, Kalifornien (ots)

Die Sicherheitsforscher von Check Point Software haben eine Betrugskampagne im Stile der "Truman Show" aufgedeckt, bei der eine komplette Schein Investoren-Community geschaffen wurde, um Opfer zu berauben - samt Anleger-App, Experten und Chatrooms. Als Wirkverstärker kommt KI zum Einsatz. Die Experten sprechen sogar von industrialisiertem Social Engineering. Die Anwendung ist im Apple App Store weiterhin verfügbar: (https://apps.apple.com/us/app/o-pcopro/id6755084177).

Die Opfer werden zunächst über SMS, Messaging-Apps oder Anzeigen kontaktiert, wobei häufig die Identität angesehener Finanzinstitute missbraucht wird und außergewöhnliche Renditen versprochen werden. Innerhalb dieser Gruppen simulieren KI-generierte Experten und erfundene Mitglieder eine aktive Handelsumgebung. Die Profilbilder sind KI-generiert, und es gibt keine Hinweise darauf, dass es Personen mit diesen Namen oder Funktionen auf LinkedIn, in professionellen Datenbanken oder öffentlichen Registern tatsächlich gibt.

Nachdem ein erstes Vertrauen aufgebaut wurde, werden die Opfer dazu gebracht, sich eine Anleger-App zu zulegen und dort Geld zu investieren. Beim Google Play Store wurde die App inzwischen entfernt und auf die Hinweise der Sicherheitsforscher sollte auch die App bei Apple entfernt werden. Bis dahin gilt äußerste Vorsicht!

Wenn Opfer auf die Betrüger hereinfallen, verlieren sie ihre Einzahlungen über die gefälschte Finanzapp, haben Kopien von amtlichen Ausweisen und biometrischen Fotos an die Betrüger ausgeliefert und dadurch die Kontrolle über ihre digitale Identität verloren. Ihnen droht laut den Sicherheitsexperten von Check Point die fortwährende Gefährdung durch Retargeting und Nötigung.

Der Betrug ist erfolgreich, weil alles institutionell und vertraut wirkt - Verträge, Dashboards, Analysten, Community und Dokumentation - obwohl nichts davon echt ist.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://ots.de/psy0yS

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell