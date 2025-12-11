PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Check Point Software Technologies Ltd.

Check Points Monthly Cyber Threat Report für November 2025:
Cyberangriffe im DACH-Raum um zehn Prozent zurückgegangen

Redwood City, Kalifornien (ots)

Check Point, hat seinen Global Threat Intelligence Report für November 2025 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass Unternehmen im Laufe des vergangenen Monats weltweit durchschnittlich 2.003 Cyber-Angriffen pro Woche ausgesetzt waren. Dies entspricht einem Anstieg von drei Prozent gegenüber Oktober. Die Sicherheitsforscher sehen darin Anzeichen für eine Verschärfung der Bedrohungslage, die sie auf verstärkte Ransomware-Aktivitäten, größere Angriffsflächen und die wachsenden Risiken im Zusammenhang mit generativen KI-Tools in Unternehmen zurückführen.

In Deutschland sind die Vorfälle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 1161 Angriffen pro Organisation um acht Prozent zurückgegangen. Auch im DACH-Raum sank die Zahl mit 1268 Attacken um zehn Prozent. In Deutschland waren die folgenden Sektoren am meisten von Cyber-Angriffen betroffen:

  1. Bildung
  2. Energie & Versorgung
  3. Software
  4. Telekommunikation
  5. Medien & Unterhaltung

Der Bildungssektor blieb mit durchschnittlich 4.656 Angriffen pro Organisation und Woche die weltweit am stärksten angegriffene Branche. Nach Regionen verzeichnete Europa einen leichten Rückgang (-1 % gegenüber dem Vorjahr), während Nordamerika einen Anstieg von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnete und damit seine Position als Hauptziel für ausgeklügelte und finanziell motivierte Bedrohungsgruppen festigte.

Die Ransomware-Aktivitäten nahmen im November 2025 mit 727 gemeldeten Angriffen deutlich zu. Dies bedeutet einen Anstieg um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und zeigt, dass die Strategie der Doppelerpressung sich weiter fortsetzt. Auf Deutschland entfielen zwei Prozent aller von CPR beobachteten, öffentlich gemachten Ransomware-Attacken.

Für Verteidiger ist die Botschaft unmissverständlich: Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich schneller als je zuvor. Um die Nase vorn zu haben, bedarf es präventiver Sicherheit, starker Datenschutzmaßnahmen und einer klaren Governance für den Einsatz von KI.

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
Tel.: 089 74747058-0
info@kafka-kommunikation.de

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell

