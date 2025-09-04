PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Nachrüsten statt abstürzen
Sicher arbeiten auf Dächern
Zahlen und Fakten zu Absturzunfällen

Nachrüsten statt abstürzen / Sicher arbeiten auf Dächern / Zahlen und Fakten zu Absturzunfällen
Mannheim (ots)

"Höhenangst ist nicht rational - sie überfällt den Körper, selbst wenn der Kopf weiß: Es ist sicher" sagt Psychiater Dr. Cüneyt Demiralay, Chefarzt an der Oberberger Tagesklinik in Hamburg und Privatdozent. Im Expertengespräch verrät er, wie man mit Höhenangst umgehen kann, wie diese häufig entsteht und welche Erkrankungen klare Ausschlusskriterien für die Arbeit in der Höhe darstellen. Im Gespräch mit Industriekletterer Christian Otter erörtern die beiden außerdem die Gefahren, die mit Selbstüberschätzung und Routine einhergehen.

Das vollständige Interview finden Sie in der aktuellen Ausgabe des BGHW-Magazins HUNDERT PROZENT. Schwerpunktthema ist "Arbeiten in der Höhe". Denn ob auf Dächern, Leitern oder Gerüsten - Absturzunfälle gehören nach wie vor zu den größten Gefährdungen im Arbeitsalltag.

In der Ausgabe werden gezeigt, wie Unternehmen mit klaren Standards, Nachrüstungen und einer gelebten Sicherheitskultur dafür sorgen, dass Beschäftigte sicher auf dem Dach arbeiten. Neben Praxisbeispielen werden auch Zahlen und Fakten zu Absturzunfällen sowie geeignete Schutzmaßnahmen vorgestellt. Experten beleuchten zudem die psychischen Belastungen bei Arbeiten in der Höhe und erklären, warum Routine einer der größten Feinde der Sicherheit ist.

Weitere Themen der Ausgabe:

Pressekontakt:

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)
Unternehmenskommunikation
Siegrid Becker
Tel.: 0621-1835960
E-Mail: s.becker@bghw.de

