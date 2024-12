BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Psychische Belastung im Unternehmen

Erkennen und beheben

Beispiele aus der Praxis

Ausbildung psychologischer Erstbetreuer

Unterstützung durch die BGHW

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Psychische Belastung am Arbeitsplatz: Dieses Thema wird für Unternehmen und Beschäftigte immer wichtiger. In der neuen Ausgabe von "Hundert Prozent", dem Magazin der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW), wird erklärt, warum das so ist und wie Unternehmen negative Beanspruchungen erkennen und systematisch beheben können. Eine Maßnahme kann die Ausbildung von psychologischen Erstbetreuern und Erstbetreuerinnen sein. Sie stehen Mitarbeitenden in psychisch belastendenden Situationen zur Seite.

Wie gehen Spitzensportler mit psychischem Druck um und was können wir von ihnen lernen? Im Expertengespräch wird diese Frage mit dem Mentalcoach Markus Hornig und der Arbeitspsychologin Dr. Marlen Cosmar diskutiert.

PLUS: Infografik Psychische Belastung: Wie Sie ihr Arbeitssystem analysieren und kritische Belastungen herausfinden können.

Weitere Themen:

Lärm- und Gehörschutz-Portal : Das neue BGHW-Portal Lärmschutz mit vielen Informationen und Hörschadensimulator.

Das neue BGHW-Portal Lärmschutz mit vielen Informationen und Hörschadensimulator. Social Loafing: Wird in Gruppen gearbeitet, ist die Arbeitsbelastung oft ungleich verteilt. Tipps, was Führungskräfte dagegen tun können.

Original-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuell