BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Nachhaltigkeit - für ein lebenswertes Morgen

Beispiele aus der Praxis

Ressource Babyboomer

Umfrage Unternehmerverantwortung

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Nachhaltigkeit lohnt sich. In der neuen Ausgabe des BGHW-Magazins "Hundert Prozent" zeigen wir Unternehmen, die überzeugt sind, dass nachhaltige Produkte und Ressourcennutzung der richtige Weg in die Zukunft sind. Nachhaltig kann auch der Umgang mit Arbeitskräften sein, in dem Unternehmen zum Beispiel das Potenzial der Generation 55+ besser nutzen und erfahrene Fachkräfte länger an sich binden. Wie das gehen kann, das diskutieren Unternehmensberaterin Anne Brüne und André Schleiter von der Bertelsmann Stiftung im Expertengespräch.

PLUS: Infografik: Wie man Nachhaltigkeit im Betrieb umsetzt und was dazu gehört.

Weitere Themen:

Unternehmerverantwortung Nachhaltigkeit - Was sagen Unternehmen dazu.

Nachhaltigkeit - Was sagen Unternehmen dazu. Kündigen fürs Klima- Wenn Beschäftigte ihr Unternehmen aus Klimaschutzgründen verlassen (mit Umfrage).

Original-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuell