Gemeinsamer Auftritt von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse

Frankfurt/Mainz

ARD, ZDF und 3sat präsentieren vom 15. bis 19. Oktober 2025 wieder ein gemeinsames Programm von der Literaturbühne im Forum der Messe. Die Kooperation zeigt die Vielfalt der weltweit größten Bücherschau, ob vor Ort, im Netz, TV oder Radio. Mit dabei sind Autorinnen und Autoren wie Caroline Wahl, der Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Karl Schlögel, Leif Randt, Anne Rabe, Florian Illies, Can Dündar, Sarah Bosetti sowie die Trägerin oder der Träger des Deutschen Buchpreises 2025. Programmakzente von ARTE, phoenix, funk, KiKA, ARD Kultur und Deutschlandfunk Kultur runden das Angebot ab.

Das Bühnenprogramm vor Ort

Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr erlebt das Publikum Gespräche über die aktuellen Bücher dieses Herbstes auf der Literaturbühne im Forum der Messe. Interviewt werden die Gäste von Moderatorinnen und Moderatoren wie Thea Dorn, Bärbel Schäfer, Denis Scheck, Salwa Houmsi, Mona Ameziane, Siham El-Maimouni, Katty Salié, Jo Schück, Vivian Perkovic, Nina Mavis Brunner, Cécile Schortmann und Ariane Binder. In der Reihe "Sheroes - Streiterinnen für die Zukunft" debattiert die Schriftstellerin, Journalistin und Podcasterin Jagoda Marinic täglich mit Frauen, die engagiert für ihre Positionen eintreten. ZDF-Moderatorin und Schriftstellerin Thea Dorn diskutiert gleich zweimal im "Literarischen Quartett": einmal am Donnerstag in der Ausgabe "U21" mit drei jungen Literaturfans, die je einen Roman vorstellen, der sie besonders begeistert hat. Und zum zweiten Mal am Samstag mit drei literaturkundigen Zuschauern im "Das Literarische Zuschauerquartett". 3sat-Moderatorin Katrin Schumacher und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter Sandra Kegel, Kai Sina und Kais Harrabi werfen in der "Buchzeit" einen unterhaltsamen Blick auf ausgewählte Neuerscheinungen. Weitere beliebte Formate wie "Druckfrisch" mit Denis Scheck und Bärbel Schäfers "Bücher-Talk" oder die "Buch-Lounge" mit Mona Ameziane sind ebenfalls zu erleben. Außerdem wird der renommierte "aspekte-Literaturpreis" für das beste deutschsprachige Debüt auf der Frankfurter Buchmesse vergeben.

funk und KiKA

Dieses Jahr wird sich funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, zum ersten Mal mit einem Stand und auf der Bühne in Kooperation mit ARD Kultur präsentieren. funk hostet Talks mit den beiden Content-Kreatoren und Buchautoren Tahsim Durgun und Jonas Ems. Außerdem können Besucherinnen und Besucher im funk-Airstream selbst Content aufnehmen.

Gegenüber der Literaturbühne präsentiert sich KiKA, der Kinderkanal von ARD und ZDF, auf über 250 Quadratmetern mit einer originalgetreuen Nachbildung des KiKA-Baumhauses, einem vielseitigen Bühnenprogramm und interaktiven Angeboten. Im Mittelpunkt steht der persönliche Dialog mit den Besucherinnen und Besuchern.

Das Bühnenprogramm ortsunabhängig erleben

Für alle, die nicht vor Ort sein können, ist das Bühnenprogramm live und auf Abruf in den Streaming-Portalen, Online-Angeboten und Social-Media-Kanälen der drei Partner zugänglich. Der Livestream von der Literaturbühne ist abrufbar unter: ardkultur.de, buchmesse.zdf.de und 3sat.de. ARD Kultur bietet zudem Buchmessen-Highlights als Video-on-Demand und als Audio.

Gebündelt werden die Höhepunkte des Bühnenprogramms in zwei unterschiedlich ausführlichen Ausgaben der von ZDF, hr und 3sat gemeinschaftlich produzierten Sendung "dein buch. Das Beste von der Frankfurter Buchmesse 2025 auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat". Zu sehen online und in 3sat am Sonntag, 19. Oktober 2025, 11.30 Uhr, und Montag, 20. Oktober 2025, 1.55 Uhr, mit je 90 Minuten. Im ZDF am Sonntag, 19. Oktober 2025, 0.30 Uhr, mit 180 Minuten. Und im hr-fernsehen am Sonntag, 19. Oktober 2025, 12.15 Uhr und Montag, 20. Oktober, 2.25 Uhr.

Ausstrahlungen und Beiträge rund um die Buchmesse

Im ZDF ausgestrahlt werden "Das Literarische Quartett" sowie Beiträge und Berichte in "aspekte". In 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, ist nicht nur die "Buchzeit" zu sehen, sondern auch das 3sat-Magazin "Kulturzeit", das vorab und während der Messe werktäglich berichtet. Interessante Einblicke liefert zudem das ARD-Kulturmagazin "ttt - titel, thesen, temperamente". Ein abwechslungsreiches Programm zur Buchmesse bieten darüber hinaus die ARD-Kulturwellen im Hörfunk sowie in der ARD Audiothek.

Literaturgala von 3sat

Im Rahmen der diesjährigen Literaturgala auf der Bühne von ZDF, ARD und 3sat stellen Thea Dorn und Denis Scheck mit ihren Gästen deren neueste Werke vor und diskutieren aktuelle Themen und Ereignisse. Mit dabei sind: Der Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2025, Karl Schlögel, der Schauspieler und Schriftsteller Christian Berkel, die Bestseller-Autorinnen Ursula Poznanski und Caroline Wahl, der Autor Hanns-Josef Ortheil und die Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 2022 Irina Scherbakowa.

Ausgestrahlt wird "Buchzeit - Die Literaturgala. Von der Frankfurter Buchmesse" am Samstag, 18. Oktober 2025, um 21.40 Uhr in 3sat. Höhepunkte der Gala werden in hr2-kultur und auf ardkultur.de zu hören sein.

