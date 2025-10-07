ARD Presse

ARD und ZDF übertragen 60 Spiele der FIFA Fußball-WM 2026™

Bild-Infos

Download

München/Köln (ots)

ARD, ZDF und SportA, die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, haben sich mit der Telekom über einen Erwerb von Übertragungsrechten an der FIFA WM 2026™ verständigt.

Die Vereinbarung ermöglicht ARD und ZDF die Live-Übertragung von insgesamt 60 Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, darunter alle deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das Finale. Darüber hinaus ist eine umfassende nachverwertende Berichterstattung von allen 104 Spielen der Fußball-WM auf sämtlichen Plattformen und in allen Angeboten von ARD und ZDF sowie die Audioberichterstattung von allen Spielen Gegenstand der Vereinbarung.

ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau (WDR): "Für Millionen Menschen im Land ist die Fußball-WM ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern. Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können. Dafür setzen wir unsere bewährte Partnerschaft mit der Telekom fort und teilen Verwertungsrechte miteinander. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauchen wir solche gemeinsamen Modelle. Unsere Vereinbarung ermöglicht es uns, die wichtigsten Spiele der großen Turniere - und natürlich die Partien der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - über alle Plattformen zu begleiten. So können wir unserem Publikum wie gewohnt ein aktuelles, abwechslungsreiches, umfassendes Programm anbieten und ein gemeinschaftliches Fußballerlebnis ermöglichen."

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein. Und alle WM-Highlights werden auf unserer Online-Plattform zu finden sein. Eine WM, bei der erstmals in drei Ausrichterländern mehr als 100 Spiele ausgetragen werden, bringt besondere Herausforderungen mit. Vor diesem Hintergrund ist die Partnerschaft mit der Telekom, zumal in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, sehr wertvoll. ZDF und ARD werden in enger Zusammenarbeit dazu beitragen, dass die Fußball-WM im nächsten Sommer für alle ein Erlebnis wird."

ARD und ZDF sublizensieren zudem über SportA die audiovisuellen Verwertungsrechte an sämtlichen 51 Spielen der UEFA EURO 2028™ für ein Pay-Angebot an die Telekom. 34 Begegnungen bei der Fußball-Europameisterschaft in Großbritannien und Irland sind dabei live bei ARD und ZDF zu sehen, darunter sowohl die Spiele der deutschen Nationalmannschaft als auch das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.

Der Abschluss der Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Befassung der bei den Rundfunkanstalten jeweils zuständigen Gremien.

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell