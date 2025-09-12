WDR Westdeutscher Rundfunk

Mord im Münsteraner Karnevalstrubel: Dreharbeiten zum „Tatort – Maskerade“ (AT) gestartet

In ihrem neuesten Mordfall „Tatort – Maskerade“ (AT) werden Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) kurz vor Sessionsstart in die glitzernde Welt des westfälischen Karnevals katapultiert.

Mitten in der Probe mit den Gardetänzerinnen eines angesehenen Münsteraner Vereins redet deren Leiter, Martin Herrmann (Falk Rockstroh), plötzlich völligen Unsinn und bricht auf der Straße zusammen. Da Mord nicht auszuschließen ist, nimmt sich Hauptkommissar Thiel auf der Suche nach Motiven zunächst die Gardetänzerinnen und die Präsidentin des Karnevalsvereins, Charlotte Kamphus (Victoria Trauttmansdorff), und ihren Mann Ingo (Johannes Allmayer) nebst der Assistentin Kleo Heinzmann (Emma Falck) vor. Doch Martin war beliebt und lebte für seine Aufgabe. Inzwischen vermeldet Professor Boerne die Todesursache: Der Mann wurde mit Atropin vergiftet, dem Gift der Tollkirsche – versteckt in den beliebten Karnevals-Bonbons!

Höchst alarmiert müssen alle mit anpacken und die Wurfwaren nicht nur von diesem, sondern von allen Karnevals-Vereinen Münsters auf Gift testen. Selbst der Professor und seine Assistentin Silke Haller (Christine Urspruch) müssen Hand anlegen.

Während Thiel und sein Assistent Mirko Schrader (Björn Meyer) zwischen Tanzgarde und Tollkirsche ermitteln, entdecken sie ein weiteres Hobby des Toten: Er war begeisterter Segelflieger, und eine heiße Spur führt zu dem Gelände seines Segelflugvereins und dem Besitzer Torben Schönfeldt (Nicolas Handwerker). Was weiß Schönfeldt über den geplanten Verkauf des Geländes, und was hat die Anführerin der Feministischen Front Münster Babs Borger (Kathrin Wichmann) mit all dem zu tun?

Mit dabei sind u.a. Claus D. Clausnitzer, Lou Strenger und Juri Rother. Regie führt Nils Willbrandt („Ferdinand von Schirach – Feinde“, „Harter Brocken“ u.a.) nach einem Drehbuch von Regine Bielefeldt („Aenne Burda“, „Tatort – Unter Gärtnern“ u.a.). Produziert wird der Film von Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion Sophie Seitz) für die ARD. Die Dreharbeiten in Münster und Umgebung laufen noch bis Mitte Oktober 2025. Ein Sendetermin in 2026 steht noch nicht fest.

