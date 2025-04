Smart Trading Gains e.U.

Leitfaden für einen erfolgreichen Einstieg ins Trading: Thomas Wabnig launcht Buch „Erfolgreich traden mit System“

Bild-Infos

Graz (ots)

Am 14.04. launchte Thomas Wabnig, der Geschäftsführer von Smart Trading Gains, sein Buch „Erfolgreich traden mit System – hohes Einkommen aufbauen, ohne großes Startkapital und ohne unnötige Risiken“. Das Werk richtet sich an Anfänger, die den Einstieg ins Trading erfolgreich meistern möchten und Fortgeschrittene, die noch immer nicht konstant Geld verdienen. In seinem Buch bietet der Trading-Experte einen klar strukturierten Leitfaden, um ein individuelles Trading-System zu entwickeln. Zielgruppe des Buches sind Angestellte und Selbstständige, die durch Trading finanzielle Freiheit erreichen möchten.

„Der Trading-Markt ist nicht einfach – schon winzige Nuancen können über Erfolg oder Niederlage entscheiden, die für Anfänger unmöglich zu durchschauen sind. Die meisten Trader scheitern, weil sie keinen eindeutigen Plan haben. Genau hier setzt mein Buch an: Es basiert auf einem klaren System, das Anfängern sowie Fortgeschrittenen dabei hilft, kluge Entscheidungen zu treffen, konstante Gewinne zu erzielen und unnötige Verluste zu vermeiden”, so Autor und Geschäftsführer Thomas Wabnig. In meinem Buch beschreibe ich nicht nur die häufigsten Fehler, die viele Menschen im Trading machen, sondern zeige auch auf, wie man diese Fehler vermeiden kann. Schritt für Schritt wird mit einfachen Erklärungen ein solides Fundament aufgebaut, das den Leser dazu befähigt, den Einstieg in den Trading-Markt zu meistern.“

Thomas Wabnig ist Trader und Gründer von Smart Trading Gains, dem ersten zertifizierten Trading-Ausbildungszentrum aus Graz/Österreich. Als österreichischer Marktführer hat er es sich zur Aufgabe gemacht, interessierten Menschen dabei zu helfen, den Einstieg ins Trading erfolgreich zu gestalten und dadurch ein konstantes fünfstelliges Einkommen zu generieren. Der Trading-Experte nutzt eine Kombination aus bewährten Systemen und intensiver Betreuung, damit seine Teilnehmer nicht nur die Theorie verstehen, sondern auch innerhalb kürzester Zeit mit fundiertem Wissen und klaren Strategien am Markt durchstarten können. Mit seiner Trading-Ausbildung verfolgt Thomas Wabnig kein geringeres Ziel als die qualitative Marktführerschaft.

Das Buch „Erfolgreich traden mit System – Hohes Einkommen aufbauen, ohne großes Startkapital und ohne unnötige Risiken“ zeichnet sich vor allem durch seinen praxisorientierten Ansatz aus, mit dem es Anfängern wie auch Fortgeschrittenen dabei hilft, die richtigen Schritte für einen erfolgreichen Einstieg ins Trading zu gehen – auch ohne Vorkenntnisse. Gegliedert ist es in vier wesentliche Teile: Der erste Teil erklärt, warum die meisten Trader scheitern, bevor im zweiten Teil die Grundlagen erfolgreichen Tradings vermittelt werden. Es folgen ausführliche Informationen zu den Themen Praxis, Strategie und Research im dritten Teil. Hier erfahren die Leser nicht nur alles Wichtige über Märkte, Charts und Kennzahlen, sondern lernen auch, ihr Kapital mit bewährten Risikomanagementstrategien zu schützen.

Im vierten Teil erfahren die Leser, wie sie vom Demohandel, also einer Trading-Simulation, mit der Investments risikofrei getestet und geübt werden können, zum Livehandel übergehen. Beim Livehandel eignet sich vor allem das Modell des Prop Tradings. Prop Trading bedeutet, dass Händler mit dem virtuellen Kapital einer Firma handeln, am Ende aber echte Gewinne ausgezahlt bekommen und dadurch ein 5-stelliges Einkommen möglich ist. Dabei setzt Thomas Wabnig auf eine einfache und verständliche Sprache, sodass selbst ohne technisches Vorwissen jeder Leser ein klares Trading-System entwickeln kann, um Trading professionell anzugehen.

„Ich freue mich sehr, das Wissen, das ich mir über die Jahre hinweg erarbeitet habe, in meinem Buch an interessierte Menschen weiterzugeben, die ein funktionierendes Trading-System entwickeln möchten, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Es soll ihnen dabei helfen, mit wenigen, gezielten Trades pro Tag konstante Erfolge zu erzielen – und das, ohne stundenlang am Bildschirm zu sitzen“, so Thomas Wabnig.

Original-Content von: Smart Trading Gains e.U., übermittelt durch news aktuell