BEYOND NEWS - Journalismus neu denken: Eine junge Konferenz über die Zukunft unserer Medienbranche.

Zukunft gelingt nur gemeinsam. Aus dieser Überzeugung bringt die ARD anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens zusammen mit Publix, der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS, der ZEIT Verlagsgruppe und weiteren Partnern im November rund 150 junge Journalistinnen und Journalisten verschiedener Medienhäuser bei der Hamburger Woche der Pressefreiheit zusammen.

Bei der zweitägigen Konferenz BEYOND NEWS stehen der direkte Austausch der Medienschaffenden untereinander und der gemeinschaftliche Blick auf zentrale Zukunftsthemen der Branche im Fokus: Wie gelingt vertrauenswürdiger Journalismus in polarisierten Zeiten? Was ist Journalismus wert? Welche Formate machen mehr Teilhabe möglich? Wie können neue Allianzen unseren Journalismus weiterbringen?

Die Veranstaltung lebt von der Vielfältigkeit der vertretenen Medienhäuser: Öffentlich-rechtliche Sender, privatwirtschaftliche Zeitungsverlage, Initiativen und Non-Profit-Organisationen sind dabei. Die ARD sieht die Konferenz als einen Auftakt zu mehr Kooperation und Zusammenarbeit in der Medienbranche. Ziel von BEYOND NEWS ist es, über das eigene mediale Umfeld hinauszudenken, neue Allianzen zu schmieden und journalistische Verantwortung gemeinsam zukunftsfähig weiterzudenken.

Bereits die Vorbereitungen waren kollaborativ: In einem Kick-Off-Workshop haben junge Talente aus den Partnerhäusern Themenvorschläge, Perspektiven und Ideen eingebracht - und so die Dramaturgie der Konferenz gemeinsam mitgestaltet.

Neben den Veranstaltern ARD, Publix, ZEIT STIFTUNG BUCERIUS und ZEIT Verlagsgruppe unterstützten die Initiativpartner ARD Kultur, dpa, und Fazit-Stiftung sowie die Kooperationspartner correctiv, Deutsche Welle, FUNKE Mediengruppe, IPPEN.MEDIA, Initiative 18, RTL Deutschland und ZDF die Konferenz BEYOND NEWS. Die organisatorische Umsetzung übernimmt Holtzbrinck Berlin.

Die Konferenz findet am 7. und 8. November 2025 in der Bucerius Law School in Hamburg zum Abschluss der Hamburger Woche der Pressefreiheit statt. Die Hamburger Woche der Pressefreiheit ist eine Initiative der Körber-Stiftung und der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS. BEYOND NEWS ist eine nicht öffentliche Veranstaltung. Die Ergebnisse der Konferenz werden dokumentiert auf: www.beyond-news.ard.de.

