ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 2. Mai 2025, 17.10 Uhr

Wahre Verbrechen (5)

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Freitag, 2. Mai 2025, 17.10 Uhr Wahre Verbrechen (5) Suche nach Gerechtigkeit "Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind. Eine Tochter sucht den Mörder ihrer Mutter: 1990 hat sich Natascha Pfaus Leben von jetzt auf gleich für immer verändert. An dem Tag, als ihre Mutter getötet wurde. Jahrzehnte später ist der Täter immer noch nicht gefasst. Der unentdeckte Mord: Zunächst sieht es nach einem natürlichen Tod aus, als der Mann in seiner Wohnung gefunden wird. Doch dann meldet sich ein anonymer Anrufer: Es kommt der Verdacht auf, dass es hier ein Gewaltverbrechen gab. Der Tote in der Tiefkühltruhe: Sein Briefkasten wird weiter geleert, seine Miete pünktlich bezahlt, seine Steuererklärung regelmäßig abgegeben – obwohl der Bewohner bereits zehn Jahre zuvor umgebracht wurde.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell