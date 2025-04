ZDF

"Terra X" mit zwei neuen Dokus über die Kraft der Musik im ZDF

Musik ist eine universelle Sprache: Sie erzählt von Liebe und Glück, von Trauer und Wut, sie kann verführerisch sein, Ängste vertreiben, Menschen verbinden. In zwei Folgen befasst sich "Terra X" mit der emotionalen Wirkung von Musik, ihrer Bedeutung für den Menschen, ihrer Geschichte, aber auch damit, wie sie gezielt eingesetzt werden kann. Beide Folgen sind ab Mittwoch, 30. April 2025, im Streaming-Portal des ZDF und am Sonntag, 4., und am Sonntag, 11. Mai 2025, um 19.30 Uhr im ZDF zu sehen.

Große Gefühle von Anbeginn an

Der erste Sound der Welt ist so alt wie das Universum selbst. Den ersten Rhythmus erzeugten Grillen vor mehr als 165 Millionen Jahren, vor rund 30.000 Jahren folgte die Melodie – als Singsang der Mutter für ihr Kind. Zu den stärksten Motiven der Musik gehört die Liebe: Das älteste bekannte Liebeslied haben Forscher in einem ägyptischen Grabmal gefunden. Als Pionier der systematischen Auseinandersetzung mit Musik gilt der griechische Philosoph Pythagoras: Er legte den Grundstein der Musiktheorie in der westlichen Welt. Heute haben Akustiker das Wissen um Klänge und Raum längst perfektioniert, Abermillionen Songs und Kompositionen sind jederzeit verfügbar. Die erste Folge der "Terra X"-Reihe "Musik: Große Gefühle" (Sonntag, 4. Mai 2025, 19.30 Uhr) sucht nach den Ursprüngen der Musik und erzählt, worin ihre Macht über die Menschen liegt.

Macht der Klänge – wie Musik das Handeln und die Emotionen beeinflusst

Schon die alten Griechen sangen Hymnen, in der Frühen Neuzeit wurden diese feierlichen Lieder zum Ausdruck nationaler Identität. Herrscher und Regime benutzten Musik immer wieder für ihre Zwecke, Musik wurde bei den Legionen der Römer, bei Napoleons Armee oder im Vietnamkrieg eingesetzt. Musik spendet aber auch Trost: Die "Work Songs" ließen Sklaven die harte Arbeit auf den Baumwollfeldern durchhalten. Melodien können auch therapeutischen Nutzen haben: In Norwegen haben Wissenschaftler herausgefunden, dass sich Musik bei Alzheimer-Patienten positiv auswirkt. Wie können Klänge gezielt eingesetzt werden, um Menschen, ihr Handeln und ihre Emotionen zu beeinflussen? Unter anderem damit setzt sich die zweite "Terra X"-Folge "Macht der Klänge" (Sonntag, 11. Mai 2025, 19.30 Uhr) auseinander.

In beiden Dokus kommen Fachleute aus Wissenschaft und Musik zu Wort, darunter Sänger und Produzent Moby, Hornistin Sarah Willis, Musikarrangeur Lillo Scrimali und Ramin Djawadi, der den Titelsong von "Game of Thrones" komponierte. Die Musiker von "Die fantastischen Vier" und "The Voice of Germany" begleiten die Filme instrumental, es singen die Soul-Interpreten Rachel Scharnberg und Jeffrey Amankwa.

