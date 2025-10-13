PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Badische Zeitung

Nach der Rückkehr der Geiseln: Freude und Zweifel
Kommentar von Daniela Vattes

Freiburg (ots)

Jederzeit kann der Konflikt wieder eskalieren. Dass die Hamas wie vorgesehen ihre Waffen abgibt und damit ihrem militanten Selbstverständnis abschwört, ist fraglich. Und in Israels Regierung sitzen weiter Minister, die den Konflikt mit den Palästinensern schon bisher nach Kräften geschürt haben. Die brutale Siedlungspolitik im Westjordanland, die eine Zwei-Staaten-Lösung verhindern soll, geht weiter. Erst die nächsten Wochen, Monate und Jahre werden zeigen, ob er wahr werden kann: der Traum vom Frieden in Nahost. https://mehr.bz/khs287q

Pressekontakt:

Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Badische Zeitung
Weitere Storys: Badische Zeitung
Alle Storys Alle
  • 07.10.2025 – 21:27

    Putzen in der Schule? : Lernen fürs Leben / Kommentar von Dietmar Ostermann

    Freiburg (ots) - Wenn Schule junge Menschen aufs Leben vorbereitet, dann kann es kein Schaden sein, das Prinzip "Wer Dreck macht, macht ihn auch weg" früh zu verankern. Da sind viele sinnvolle Modelle denkbar, auch Anreize, etwa durch Gutschriften für die Klassenkasse. Aber weder wird man so die professionelle Reinigung von Schulen komplett ersetzen können, noch ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 21:41

    Rücktritt des Premiers: Gefahr auch für Europa / Kommentar von Sven Christian Schulz

    Freiburg (ots) - Macron wollte der Architekt eines souveränen Europas sein, jetzt ist er nur noch der Hausmeister einer Republik im Zustand des Dauerbrands. Schafft er es nicht, seine zerrissene Republik schnell wieder auf Kurs zu bringen, droht Frankreich zur Dauerkrise zu werden. https://mehr.bz/khs280q Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 22:28

    Debatte um den Wehrdienst: Ein unnötiger Affront / Kommentar von Maximilian König

    Freiburg (ots) - Wenn der freiwillige Aufwuchs mit verpflichtendem Fragebogen und höherem Sold nicht gelingt, lässt der Gesetzesentwurf für Bedrohungslagen eine Tür zur Einziehung Wehrpflichtiger offen. Erst einmal loszulaufen ist besser, als vor dem Start alles zu zerlegen. Eine Wehrpflicht á la CDU ist wegen fehlender Ausbilder und Kasernen kaum umzusetzen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren