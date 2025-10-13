Badische Zeitung

Nach der Rückkehr der Geiseln: Freude und Zweifel

Kommentar von Daniela Vattes

Freiburg (ots)

Jederzeit kann der Konflikt wieder eskalieren. Dass die Hamas wie vorgesehen ihre Waffen abgibt und damit ihrem militanten Selbstverständnis abschwört, ist fraglich. Und in Israels Regierung sitzen weiter Minister, die den Konflikt mit den Palästinensern schon bisher nach Kräften geschürt haben. Die brutale Siedlungspolitik im Westjordanland, die eine Zwei-Staaten-Lösung verhindern soll, geht weiter. Erst die nächsten Wochen, Monate und Jahre werden zeigen, ob er wahr werden kann: der Traum vom Frieden in Nahost. https://mehr.bz/khs287q

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell