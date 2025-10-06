Rücktritt des Premiers: Gefahr auch für Europa
Kommentar von Sven Christian Schulz
Freiburg (ots)
Macron wollte der Architekt eines souveränen Europas sein, jetzt ist er nur noch der Hausmeister einer Republik im Zustand des Dauerbrands. Schafft er es nicht, seine zerrissene Republik schnell wieder auf Kurs zu bringen, droht Frankreich zur Dauerkrise zu werden. https://mehr.bz/khs280q
