Badische Zeitung

Deutsche Wirtschaft: Fernab der Faktenlage

Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Freiburg (ots)

"(...) Nein, die deutsche Wirtschaft geht nicht den Bach runter! Und nein, wir stehen auch nicht vor dem Beginn einer neuen Massenarbeitslosigkeit! Denn fernab der Schlagzeilen und fernab der Großkonzerne entstehen Tag für Tag in der weitgehend dezentral organisierten deutschen Volkswirtschaft neue Arbeitsplätze, vor allem in den Dienstleistungen, die nahe am Menschen sind. Es sind so viele, dass Ökonomen für das nächste Jahr sogar einen Rückgang der Arbeitslosigkeit erwarten. Dass die Debatte über den Wirtschaftsstandort Deutschland dennoch teils panikartige Züge trägt, ist fernab der Faktenlage, und hilft nur denen, deren Geschäftsmodell auch sonst im Schüren von diffusen Ängsten besteht." https://mehr.bz/ah300925a

