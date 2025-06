Ilse Grabner

„She Sells in Her True Power“ – Wenn Frauen sich zeigen, entsteht echter Impact

Techelsberg, 25. Juni 2025 (ots)

Statt Konkurrenzdenken und Zurückhaltung stehen gegenseitige Unterstützung, Empowerment und das mutige Zeigen der eigenen Großartigkeit im Zentrum.

Mit 1. Juli beginnt die 31-tägige Online-Challenge „She Sells in Her True Power“. Die Mission: Frauen in ihre Sichtbarkeit zu bringen – kraftvoll, authentisch und selbstbewusst.

„2025 ist das Jahr von uns Frauen. Die Zeit kommt jetzt, dass wir mit unserer Großartigkeit hinausgehen dürfen, uns zeigen dürfen. Und wenn wir das in einem Rahmen machen, wo wir Frauen uns auch noch gegenseitig unterstützen, feiern, groß machen, dann entsteht echter Impact“, so Ilse Grabner, Initiatorin der Challenge und Mentorin für weibliches Unternehmertum.

Eine neue Sichtbarkeit

Die von Ilse Grabner ins Leben gerufene kostenfreie Challenge vereint Mindset-Arbeit, energetische Methoden, Business-Strategie und klare Kommunikation. Frauen lernen, sich auf Social Media mit Klarheit und Strahlkraft zu präsentieren, ihre einzigartige Energie in Verkaufsprozesse zu bringen und authentisch zu wirken.

Der Impact wächst – auch über Grenzen hinaus

Die Resonanz ist bereits jetzt beachtlich: Über 100 Frauen aus dem gesamten DACH-Raum haben sich zur Teilnahme entschlossen – Tendenz steigend.

Was hier entsteht, ist mehr als eine Business-Transformation: Es ist der Aufbruch in ein neues weibliches Unternehmertum – geprägt von echter Verbindung, mutiger Sichtbarkeit und gelebtem Empowerment.

Mit dieser ersten Challenge dieser Art geht Ilse Grabner neue Wege: Sie bringt ihre langjährige Erfahrung als energetische Businessmentorin & Speakerin ein, gepaart mit ihrer Expertise in Marketing, Presse, Kommunikationskraft und weiblicher Selbstermächtigung – in einem Format, das Frauen nachhaltig stärkt – innen wie außen.

Jetzt kostenfrei anmelden – Start am 1. Juli

Infos, Erfahrungsberichte und Anmeldung unter:

https://coolesleben.at/she-sells-in-her-true-power-die-31-taegige-business-challenge-fuer-frauen/

oder Challenge auch unter www.coolesleben.at - Startseite.

Original-Content von: Ilse Grabner, übermittelt durch news aktuell