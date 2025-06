Fit Reisen Group GmbH

Freibad-Ranking 2025: In diesen Bädern wird der Sommer zum Vergnügen

Frankfurt (ots)

Wenn die Temperaturen steigen, gibt es für viele nur einen Ort zur Abkühlung: das Freibad. Ob Kinder im Nichtschwimmerbecken planschen oder Erwachsene um die Wette kraulen - der Besuch im Freibad gehört für viele zum Sommer dazu. Und für die kleine Stärkung zwischendurch ist der Kiosk meist nur wenige Schritte entfernt.

Pünktlich zum Start der neuen Badesaison präsentiert Fit Reisen, Deutschlands führender Reiseveranstalter für Wellness- und Gesundheitsreisen, die zweite Auflage seines erfolgreichen Freibad-Rankings. Es zeigt, welche deutschen Freibäder im Schnitt besonders überzeugen. Außerdem hat Fit Reisen neben den beliebtesten Freibädern auch die besten Freibad-Städte selbst ermittelt. Nach dem großen Interesse im Jahr 2024 wurden erneut über 300.000 Google-Maps-Bewertungen analysiert - unter Berücksichtigung der Durchschnittsbewertung und der Anzahl der Bewertungen.

Erneut geht der Gesamtsieg nach Sachsen: Das bereits 2024 erstplatzierte sächsische Freibad Zschornergrundbad kann seinen Titel auch in diesem Jahr souverän verteidigen. Insgesamt ist Sachsen mit drei Bädern in den Top Ten vertreten - und überholt damit Bayern, das nur noch zwei Freibäder unter den zehn Spitzenplätzen belegen konnte.

Auch im Städtevergleich gibt es Überraschungen: Welche Stadt 2025 die besten Freibäder im Durchschnitt bietet, lesen Interessierte hier im vollständigen Ranking.

Platz eins: Zschonergrundbad, Dresden - Sachsen

Auch 2025 geht der Spitzenplatz im Freibad-Ranking erneut nach Sachsen: Das knapp 100 Jahre alte Zschonergrundbad in Dresden kann sich mit einer Durchschnittsbewertung von 4,7 bei 444 Rezensionen den ersten Platz sichern - zum zweiten Mal in Folge. Das denkmalgeschützte Naturbad, in dem teilweise noch Gebäude aus dem Jahr 1836 stehen, vereint Natur, Kultur und Erholung auf besondere Weise. Kräuter-Rundgänge, Osterfeuer und Lyriklesungen ergänzen das klassische Badevergnügen. BesucherInnen erwartet zudem eine Sprunggrube und ein kleiner Kiesstrand. Besonderes Highlight: Als einziges Naturbad in Dresden setzt das Zschonergrundbad auf biologische Selbstreinigung - Pflanzen und Mikroorganismen sorgen hier auf natürliche Weise für klares Wasser.

Platz zwei: Freibad Schröttinghausen, Bielefeld - Nordrhein-Westfalen

Mit einer Durchschnittsbewertung von 4,7 bei 206 Rezensionen sichert sich das Freibad Schröttinghausen in Bielefeld schon im zweiten Jahr die Silbermedaille im Freibad-Ranking. Das beliebte Bad überzeugt durch eine familiäre Atmosphäre, großzügige und gepflegte Liegewiesen sowie separate Schwimm- und Spielbereiche für Kinder. Frühschwimmen, Aquajogging oder After-Work-Schwimmen - das vielseitige Kursangebot spricht alle Altersgruppen an. Auch das Freizeitprogramm kann sich sehen lassen: Von "Rock für Kinder" über Poolpartys bis hin zu einem WhatsApp-Kanal mit aktuellen Infos für Stammgäste ist für Unterhaltung gesorgt. Besonders gelobt werden die sauberen, geräumigen Umkleiden sowie das faire Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein weiteres Highlight: Über eine Fördermitgliedschaft lässt sich nicht nur das Bad unterstützen - sie ermöglicht auch freien Eintritt in andere Bäder der Region. Wer Hunger bekommt, kann sich am Kiosk eine klassische "Mantaplatte" - Currywurst mit Pommes auf Bielefelder Art - schmecken lassen.

Platz drei: Rheinhafenbad, Karlsruhe - Baden-Württemberg

Den dritten Platz im Freibad-Ranking 2025 sichert sich das Rheinhafenbad in Karlsruhe - mit einer Durchschnittsbewertung von 4,7 bei 123 Rezensionen auf Google. In der Pfannkuchstraße zu finden, überzeugt das traditionsreiche Bad durch seine gepflegte Anlage, großzügige Liegewiesen und viele Details, die besonders Familien ansprechen. Neben einem schattigen Spielplatz gibt es ein überdachtes Planschbecken für die Kleinsten, Waschmöglichkeiten in Kinderhöhe und ausreichend Rückzugsorte unter Bäumen. RezensentInnen loben das "liebevoll gestaltete Rheinhäfele" sowie die vielfältigen Sitz- und Liegemöglichkeiten mit reichlich Schatten. Besonders geschätzt wird der ursprüngliche, charmante Charakter des Freibads, das bei vielen Gästen nostalgische Erinnerungen weckt - und gleichzeitig alles bietet, was ein moderner Badetag braucht. Ein ideales Ziel für Familien und alle, die den Sommer entspannt genießen möchten.

Platz vier: Naturbad Maria Einsiedel (Freibad), München - Bayern

Wie schon im Vorjahr sichert sich das Naturbad Maria Einsiedel in München auch 2025 den vierten Platz im Freibad-Ranking - mit einer Durchschnittsbewertung von 4,6 bei beeindruckenden 1.183 Rezensionen auf Google. Das rund 2.750 Quadratmeter große Bad zählt zu den grünsten Oasen der Stadt: Zahlreiche alte Bäume spenden wohltuenden Schatten, ein großes Becken mit natürlich gereinigtem Wasser sorgt für sanftes Schwimmvergnügen - und das absolute Highlight ist der Mühlbach, der sich quer über das Gelände zieht. Hier kann man sich treiben lassen, die Füße ins Wasser halten oder einfach entspannen. Neben einem separaten Bereich für FreundInnen der Freikörperkultur bietet das Bad auch Sportflächen, große Liegewiesen und einen beliebten Biergarten. Eine Google-Rezension bringt es auf den Punkt: "Dieses Freibad ist eine Ruheoase in München!" - und genau das macht Maria Einsiedel zu einem festen Favoriten unter Münchner Badegästen und zu Recht zum Top-4-Freibad Deutschlands.

Platz fünf: NürnbergBad - Naturgartenbad, Nürnberg - Bayern

Auch 2025 behauptet sich das Naturgartenbad in Nürnberg auf einem hervorragenden fünften Platz im Freibad-Ranking - mit einer Durchschnittsbewertung von 4,6 bei 664 Rezensionen. Im Osten der Stadt gelegen, punktet das Bad mit einem stimmigen Mix aus Naturerlebnis und moderner Ausstattung: neuwertige Edelstahlbecken, eine breite Wasserrutsche, ein schattiges Planschbecken für Kinder und ein charmantes Wasserrad machen den Besuch für Groß und Klein zu einem Erlebnis. Ein besonderes Highlight sind die Sommerfilmnächte, bei denen nach dem Schwimmen unter freiem Himmel Kinoatmosphäre aufkommt. Kulinarisch werden Gäste im angeschlossenen Kiosk mit warmem Essen und Eis versorgt. Ein Nutzer bringt es auf den Punkt: "Für mich persönlich absolut Top. Es kann auch mal etwas voller sein, aber mit dem Online-Ticket kommt man bequem vorbei - und das Wasser ist wunderbar erfrischend." Ein Freibad, das sich nicht nur durch gute Organisation, sondern auch durch Wohlfühlfaktor und Freizeitvielfalt einen festen Platz unter den beliebtesten Freibädern Deutschlands sichert.

Platz sechs: Freibad Waschmühle, Kaiserslautern - Rheinland-Pfalz

Ebenfalls in diesem Jahr landet das Freibad Waschmühle in Kaiserslautern wieder auf einem respektablen sechsten Platz im Freibad-Ranking - mit einer Durchschnittsbewertung von 4,6 bei 590 Rezensionen auf Google. Idyllisch im Eselsbachtal gelegen, ist das traditionsreiche Bad weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt - nicht zuletzt unter seinem liebevollen Spitznamen "Wesch". Die Waschmühle ist mehr als nur ein Ort zum Schwimmen: Sie ist Teil der Stadtidentität. Als Mitte der 1990er-Jahre eine Verkleinerung des Areals drohte, formierte sich eine BürgerInneninitiative, die per Bürgerbegehren erfolgreich für den Erhalt des Bades kämpfte - ein Ausdruck der tiefen Verbundenheit der Bevölkerung mit ihrem Freibad. Heute punktet die Waschmühle mit charaktervollem Flair, einem der längsten Freibadbecken Deutschlands und einer treuen Fangemeinde. Die Mischung aus Natur, Nostalgie und Gemeinschaft macht das Bad zu einem besonderen Ort für alle, die im Sommer Erholung mit Geschichte verbinden möchten.

Platz sieben: Naturerlebnisbad Grone, Göttingen - Niedersachsen

Auch 2025 verteidigt das Naturerlebnisbad Grone in Göttingen seinen siebten Platz im Freibad-Ranking - mit einer Durchschnittsbewertung von 4,6 bei 472 Rezensionen auf Google. Wer hier eintaucht, spürt sofort: Dieses Freibad ist anders. Ganz ohne Chlor, dank natürlicher Reinigung durch Schilf, Bodenfilterung und ein durchdachtes Kaskadensystem, wird das Wasser gleich mehrfach täglich vollständig erneuert - und bleibt dabei keimfrei. Kein Wunder, dass eine Rezension das Bad schwärmerisch als "die Karibik Deutschlands" bezeichnet. Das 11.675 Quadratmeter große Gelände bietet alles für einen abwechslungsreichen Badetag: ein großzügiges Flachwasserbecken mit Rutsche, ein Sprungfelsen mit 1-, 2- und 3-Meter-Brettern, ein Planschbecken mit Bachlauf zum Spielen für die Kleinsten sowie vier Beachvolleyballfelder. Ergänzt wird das Angebot durch ein Insektenhotel, einen Naturerlebnispfad und einen Kiosk für die Stärkung zwischendurch. Das von der Sonne erwärmte Wasser kann je nach Wetter auch einmal angenehm kühl sein - ideal für heiße Sommertage.

Platz acht: Freibad Wostra, Dresden - Sachsen

Einen beeindruckenden Sprung im Freibad-Ranking 2025 macht das Freibad Wostra in Dresden: Von Platz 97 im Vorjahr klettert es nun auf den achten Platz - mit einer Durchschnittsbewertung von 4,6 bei 455 Rezensionen auf Google. Im Osten der Stadt, nahe dem Elberadweg, gelegen, bietet das modernisierte Bad eine Vielzahl von Attraktionen für kleine und große Wasserratten. Das 50-Meter-Kombibecken lädt zum sportlichen Schwimmen ein, während der höchste Sprungturm Dresdens mit Ein-, Drei und Fünf-Meter-Plattformen Mutige herausfordert. Für die kleinen Gäste gibt es ein liebevoll gestaltetes Planschbecken mit Elefantenrutsche und einen Spielplatz. Die weitläufige Liegewiese mit schattigen Plätzen lädt zum Entspannen ein. Das Freibad Wostra ist zudem barrierefrei gestaltet und verfügt über einen transportablen Beckenlifter, um auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zum Wasser zu erleichtern. Ein Imbiss sorgt für das leibliche Wohl der Gäste. Mit seinem vielfältigen Angebot und der hohen Besucherzufriedenheit hat sich das Freibad Wostra zu Recht einen Platz unter den Top 10 der beliebtesten Freibäder Deutschlands erobert.

Platz neun: Sportbad Britz, Berlin - Berlin

Leicht abgerutscht, aber weiterhin unter den Top Ten: Das Sportbad Britz in Berlin belegt im Freibad-Ranking 2025 von Fit Reisen den neunten Platz - mit einer starken Durchschnittsbewertung von 4,6 bei 358 Rezensionen. Im Vorjahr war das Bad aus dem Neuköllner Ortsteil Britz noch auf Rang acht vertreten. Das von Berlins größtem Schwimmverein betriebene Freibad ist nicht nur bei FreizeitschwimmerInnen beliebt - auch Wasserballteams, Aqua-Fitness-Fans und ambitionierte SchwimmerInnen mit dem Wunsch nach Technikoptimierung fühlen sich hier bestens aufgehoben. Besonders geschätzt wird das Angebot zur Schwimmstilverbesserung für Erwachsene, etwa zur gezielten Verbesserung der Kraultechnik. Doch auch abseits des Sports überzeugt das Bad durch seine Ausstattung: schattenspendende Bäume, ein liebevoll gestaltetes Kinderplanschbecken, ein großartiges Bistro und insgesamt ein durchdachtes, gepflegtes Ambiente. Oder wie eine Rezensentin begeistert schreibt: "Ein super Freibad in Berlin. Etwas Schöneres gibt's nicht - es ist einfach an alles gedacht." Ein Wohlfühlort für Aktive, Familien und Genießerinnen gleichermaßen - mitten in der Hauptstadt.

Platz zehn: Luftbad Dölzschen, Dresden - Sachsen

Das Luftbad Dölzschen in Dresden schafft es 2025 erneut in die Top Ten der beliebtesten Freibäder Deutschlands - wenn auch mit einem leichten Platzverlust: Vom neunten Platz im Vorjahr rutscht es dieses Jahr auf Platz zehn. Mit einer Durchschnittsbewertung von 4,6 bei 278 Rezensionen auf Google bleibt es jedoch ein echter Publikumsliebling. Das reine FKK-Bad liegt idyllisch am westlichen Stadtrand von Dresden und hat eine lange Tradition: Bereits 1870 als Luftbad eröffnet, wurde es im Laufe der Jahrzehnte um ein Wasserbecken erweitert - heute bietet die Anlage Erholung pur im Grünen, ganz ohne Textilien. Die weitläufige Wiese, der alte Baumbestand und das entschleunigte Ambiente machen das Bad zu einem Geheimtipp für alle, die Ruhe, Natur und Freiheit schätzen. Trotz seiner langen Geschichte stand das Bad zuletzt vor Herausforderungen - doch gute Nachrichten: Die Stadt hat eine Rettung des traditionsreichen Bades beschlossen, sodass auch in Zukunft hier nackt gebadet, entspannt und entschleunigt werden kann.

Nicht mehr in den Top Ten vertreten ist hingegen das Westbad Erlangen, das im Vorjahr noch den zehnten Platz belegte und 2025 auf Rang zwölf abrutscht.

Städte mit den besten Freibädern

Während der Sieger in der Einzelwertung der schönsten Freibäder in Dresden liegt, ist die Stadt, welche durchschnittlich laut Google Maps die schönsten Freibäder hat, Braunschweig. Die niedersächsische Stadt überzeugt mit einer durchschnittlichen Freibäderbewertung von 4,5. Dicht auf den Fersen folgt das niedersächsische Wolfsburg, dessen drei Freibäder im Schnitt mit 4,47 bewertet wurden. Platz drei sichert sich Bielefeld in Nordrhein-Westfalen, das stolze sieben Freibäder zählt, welche im Schnitt auf eine Bewertung von 4,4 kommen.

Die vollständige Auswertung aller verglichenen Freibäder finden Abkühlungsbedürftige hier.

Methodik

Für das diesjährige Freibad-Ranking hat Fit Reisen über 300.000 Google-Bewertungen von 299 Freibädern in den 79 deutschen Großstädten analysiert. Berücksichtigt wurden ausschließlich befestigte Freibäder, also Anlagen mit klar erkennbarer baulicher Infrastruktur wie Becken, Umkleiden und sanitären Einrichtungen. Nicht in die Auswertung einbezogen wurden Strandbäder, Naturgewässer ohne feste Ausstattung, reine Vereinsanlagen sowie Liegewiesen mit lediglich kleinen Planschbereichen. Auch Freibäder, die auf Google Maps als dauerhaft geschlossen gekennzeichnet sind, wurden ausgeschlossen. Eingeflossen sind zudem Kombibäder, sofern der Freibadbereich substanziell ausgebaut ist und über eine eigene Ausstattung verfügt. Nur Freibäder im offiziellen Stadtgebiet der jeweiligen Großstadt wurden berücksichtigt. Grundlage für die Analyse waren ausschließlich Bäder mit mindestens 100 Rezensionen auf Google Maps. Bei mehreren Google-Einträgen zum selben Freibad wurde der Beitrag mit der höheren Bewertung aufgenommen. Bei identischer Durchschnittsbewertung wurde das Freibad mit der höheren Anzahl an Bewertungen im Ranking weiter oben gelistet.

Für den ergänzenden Städtevergleich wurden ausschließlich Städte gewertet, die mindestens drei qualifizierte Freibäder innerhalb ihrer Stadtgrenzen vorweisen konnten. Städte, in denen keine entsprechenden Freibäder auf Google Maps gelistet waren - wie Rostock oder Potsdam - sind in der Städtewertung nicht enthalten. Gütersloh, Hanau und Hildesheim wurden im Ranking 2025 nicht mehr berücksichtigt, da sie im Vergleich zum Vorjahr den Status als Großstadt - definiert mit mindestens 100.000 Einwohnern - verloren haben. Für das Ranking wurde aus den Rezensionen der Freibäder in der jeweiligen Stadt ein Durchschnittswert ermittelt.

