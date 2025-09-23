Badische Zeitung

Russische Kampfjets: Politik ist kein Hollywood-Film

Kommentar von Daniela Vates

Freiburg (ots)

Es ist gut, dass sich bei der Nato nicht diejenigen durchsetzen, die per Automatismus einen Abschuss russischer Flugzeuge fordern. Natürlich kann man sich nicht alles gefallen lassen. Und für die von den Überflügen betroffenen Länder ist das Bedrohungsgefühl real. Es ist daher auch richtig, Russland deutlich vor möglichen Konsequenzen zu warnen. Man kann schließlich nicht so tun, als sei nichts geschehen. Und zu den Instrumenten der Nato-Beistandsverpflichtung kann bei Bedrohung ein Flugzeugabschuss gehören. Emotionen und Empörung dürfen aber nicht Regie führen. Politik ist kein Hollywood-Film. https://mehr.bz/khs267q

