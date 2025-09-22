PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Badische Zeitung

Die deutsche Eisenbahn: Der pure Bahn-Witz
Kommentar von Andreas Niesmann

Freiburg (ots)

Die miserable Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr von 62,5 Prozent soll bis 2029 auf 70 Prozent steigen. Er werde sich "daran messen lassen", so Verkehrsminister Schnieder - an einer Verbesserung von 1,7 Punkten im Jahr. Man kann das realistisch nennen oder ambitionslos. Für Bahnreisende sind das keine guten Aussichten. "Schnieder will Pünktlichkeitsziel später erreichen", lautete eine Schlagzeile. Ein Bahn-Witz, über den niemand mehr lacht. https://mehr.bz/khs266q

Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

