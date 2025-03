Der Mittelstand. BVMW e. V.

CYBERsicher Zukunftstag: Cybersicherheit im Mittelstand gemeinsam anpacken

Berlin (ots)

Am 05. Juni 2025 findet die 2. Fachkonferenz der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand in Berlin statt. Das Event für IT-Dienstleister und die Cybersicherheitscommunity bietet mit seinem Programm Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Plattformen und Standards im Bereich IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen. Zudem haben IT-Dienstleister die Möglichkeit sich direkt vor Ort vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zur Anwendung des BSI-Tools "CyberRisiko-Check" qualifizieren zu lassen.

Nach einem Grußwort von Gesa Förster (Leiterin der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft) wird Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker in seiner Keynote einen Überblick zu Trends in der Cybersicherheit geben und die aktuelle Gefahrenlage für kleine und mittlere Unternehmen einordnen. Manuel Bach und Michael Krauß (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) werden den CyberRisiko-Check vorstellen und interessierte Teilnehmende für die richtige Anwendung qualifizieren. Dirk Achenbach vom FZI Forschungszentrum Informatik Karlsruhe wird die CYBERsicher Notfallhilfe präsentieren. Er zeigt, wie die Plattform bei der Detektion und Reaktion auf Cyberangriffe unterstützt und wie IT-Dienstleister Teil der Plattform werden können. Bei der Breakout-Session "Cybersicherheit und KI" wird Niklas Heyne (Mittelstand-Digital Zentrum Berlin) einen Einblick in aktuellen Entwicklungen im Bereich Künstlicher Intelligenz geben und darauf eingehen, welche Potenziale und Herausforderungen sich hierdurch für den Mittelstand ergeben. Wie kann man eine Sicherheitskultur nachhaltig im Unternehmen oder Betrieb verankern? Diese Frage beantwortet Christine Mish (Mittelstand-Digital Zentrum Hamburg) in ihrer Session "CYBERsicher und Changemanagement". Auch die aktuellen IT-Sicherheitsrichtlinien werden in einem Vortrag auf dem Zukunftstag beleuchtet. Dr. Swantje Westphal (Direktorin des Institute for Security and Safety GmbH an der Hochschule Mannheim und Geschäftsführerin der VICCON GmbH) erläutert in ihrem Vortrag, was die NIS2-Richtlinie und der Cyber-Resilience-Act (CRA) für mittelständische Unternehmen bedeuten und wie IT-Dienstleister diesen Anforderungen begegnen können.

"Die Gefahrenlage im Bereich Cybersicherheit verschärft sich gerade für kleine und mittlere Unternehmen zunehmend. Wir freuen uns daher, der Cybersicherheitscommunity jährlich eine Veranstaltung zu bieten, auf der sie sich zu aktuellen Trends austauschen kann und neue Tools kennenlernt, die einen ganz konkreten Mehrwert und Unterstützung für den Mittelstand bieten", sagt Marc Dönges, Projektleiter der Transferstelle Cybersicherheit.

Das komplette Programm und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden Sie unter https://transferstelle-cybersicherheit.de/veranstaltung/cybersicher-zukunftstag/

Wo: frizzforum, Friedrichstraße 23, 10969 Berlin Wann: 05. Juni 2025, 13:00 - 18:30 Uhr Tickets: Die Fachkonferenz ist kostenlos

Über die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand

Ziel des Förderprojektes ist es, das Cybersicherheitsniveau von kleinen und mittleren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Start-Ups für eine sichere digitale Transformation durch Prävention, Detektion und Reaktion zu verbessern. Über Informations- und Qualifikationsformate, zahlreiche Veranstaltungen bundesweit, die CYBERsicher Notfallhilfe und ein breites Netzwerk an Partnern wird das Cybersicherheitsniveau im Mittelstand erhöht und die Resilienz von Unternehmen gestärkt. Das Projekt wird von Der Mittelstand, BVMW e.V., dem FZI Forschungszentrum Informatik, der Leibniz Universität Hannover - Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung und der tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.transferstelle-cybersicherheit.de.

Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote von Mittelstand-Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.

