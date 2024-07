Sky Deutschland

The Open Championship ab Donnerstag live und exklusiv bei Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky Sport Golf rund 50 Stunden live vom vierten Major des Jahres

Fünf deutschsprachige Teilnehmer mit Jäger, Straka, Paul, Siem und Cejka

Gregor Biernath, Sebastian Heisele, Adrian Grosser und Jonas Friedrich kommentieren das Turniergeschehen

"Featured Groups" für Sky Sport Kunden in umfangreichen Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App

Die Golf-Übertragungen bei Sky live erleben mit Sky Q oder WOW

Unterföhring, 17. Juli 2024 - The Open Championship, das einzige Major, das nicht in den USA, sondern in Europa ausgetragen wird und bei dem bekanntlich neben Profis auch Amateure antreten, findet zwischen dem 18. und 21. Juli im schottischen Troon statt.

Das älteste noch ausgetragene Golfturnier der Welt ist zugleich das vierte und letzte Major des Jahres. Zu den bisherigen Siegern in 2024 und somit auch zum aktuellen Favoritenkreis zählen Scottie Scheffler, Xander Schauffele und Bryson DeChambeau. Auch Robert MacIntyre, dem es nun als erster Schotte nach 25 Jahren gelang, einen Heimsieg bei den Scottish-Open einzufahren, darf sich Hoffnungen machen.

Schwedens Golf-Wunderkind Ludvig Aberg ist ebenfalls dabei. Der 24-Jährige war Teil des beeindruckenden europäischen Ryder-Cup-Siegs in Rom und spielt jetzt seine erste British Open. Im Royal Troon Golf Club in Schottland sind außerdem mit Stephan Jäger, Yannik Paul, Marcel Siem und Alex Cejka vier deutsche Spieler im Teilnehmerfeld. Auch der Österreicher Sepp Straka ist am Abschlag.

Gewohnt umfassend und ausführlich wird Sky Sport auf dem Sender Sky Sport Golf vom letzten Major des Jahres live und exklusiv berichten.

Gregor Biernath, Sebastian Heisele, Adrian Grosser und Jonas Friedrich kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im englischsprachigen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.

Wer nach den langen Golftagen zu späterer Stunde noch immer nicht genug haben sollte, darf sich jeweils im Anschluss auf die Barracuda Championship in Truckee (Kalifornien) freuen, die Sky Sport Golf ebenfalls live überträgt.

Auf Deutschlands Golfsender Nummer eins Sky Sport Golf sehen Fans auch in diesem Jahr alle wichtigen Turniere und insgesamt über 2000 Stunden Weltklasse-Golf live.

The Open Championship live bei Sky Sport:

Mittwoch:

10:00 Uhr: The Open - At the Range

15:00 Uhr: The Open - At the Range

Donnerstag:

7:30 Uhr: The Open - 1. Tag auf Sky Sport Golf

Featured Group 1 (morgens: Rahm, Fleetwood und Macintyre. Mittags: Woods, Schauffele und Cantlay) ab ca. 10:00 Uhr für Sky Sport Kunden im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

Featured Group 2 (morgens: Aberg, Dechambeau und Kim. Mittags: Spieth, Scheffler und Young) ab ca. 10:30 Uhr für Sky Sport Kunden im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

Freitag:

7:30 Uhr: The Open - 2. Tag auf Sky Sport Golf

Featured Group 1 ab ca. 10:00 Uhr und Featured Group 2 ab ca. 10:30 Uhr für Sky Sport Kunden im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

Samstag:

11:00 Uhr: The Open - 3. Tag auf Sky Sport Golf

Featured Group 1 ab ca. 11:15 Uhr und Featured Group 2 ab ca. 11:45 Uhr für Sky Sport Kunden im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

Sonntag:

10:00 Uhr: The Open - 4. Tag auf Sky Sport Golf

Featured Group 1 ab ca. 9:15 Uhr und Featured Group 2 ab ca. 9:45 Uhr für Sky Sport Kunden im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

Mit Sky Q live dabei sein

Sky Sport Golf und sämtliche Live-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Weltklasse-Golf live erleben mit WOW

Mit WOW können Golffans die Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell