Sky Deutschland

Die Schweizer Krimi-Comedyserie "Tschugger" startet mit Staffel 3 auf Sky und WOW

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Schweizer Krimi-Comedyserie um eine Polizeistation im Schweizer Kanton Wallis

Wieder von und mit Drehbuchschreiber, Regisseur und Hauptdarsteller David Constantin, der als Bax in jede Menge Chaos verwickelt wird

Die ersten beiden Staffeln ebenfalls bei Sky und WOW abrufbar

Die dritte Staffel von "Tschugger" startet am 18. August auf Sky One. Alle fünf Folgen sind dann sofort auch mit Sky und dem Streaming-Service WOW abrufbar

Unterföhring, 5. Juli 2024 -Die Schweizer Chaos-Cops sind zurück! Die dritte Staffel der kultigen Krimi-Comedyserie " Tschugger" startet im August exklusiv bei Sky und WOW. Drehbuchschreiber, Regisseur und Hauptdarsteller David Constantin führt seinen temporeichen Überraschungshit fort und verwickelt seinen Tschugger (walisisch: Polizist) Bax wieder in allerhand skurill-komische Action. Die fünf Folgen sind ab 18. August auf Sky und dem Streaming-Service WOW abrufbar und laufen auch auf Sky One.

Über "Tschugger" Staffel 3:

Bei den Walliser Tschuggern ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Die Oberwalliser Polizistinnen und Polizisten sind mit den Flics aus dem Unterwallis fusioniert worden. Bax (David Constantin) versucht, sich ausserhalb des Wallis eine neue Existenz aufzubauen, was sich schwierig gestaltet. Pirmin (Dragan Vujic) geniesst mit seiner Frau Regina (Lena Furrer) das Elterndasein. Doch die Vergangenheit lässt keine Ruhe: Ein verstecktes Testament und zwei Morde zerstören den neugefundenen Frieden und erwecken in Bax und Pirmin die schlummernden kriminalistischen Instinkte zu neuem Leben. Die beiden Tschugger holen sich Hilfe bei einem alten Kollegen, um den Fall zu lösen. Und natürlich gibt es auch ein Wiedersehen mit der ambitionierten Rapperin Valmira (Annalena Miano) und ihrem Manager Juni (Arsène Junior Page) - Valmira möchte endlich den nächsten Karriereschritt machen.

Produzentin ist wieder Sophie Toth (Shining Film). David Constantin spielt die Hauptrolle und führt gemeinsam mit Johannes Bachmann Regie, unterstützt von Rafael Kistler hinter der Kamera.

"Tschugger" Staffel 3 ist eine Produktion von Shining Film und SRF. Als Creator fungieren David Constantin und Mats Frey. Die Drehbücher wurden unter Leitung von David Constantin und Johannes Bachmann und den Autorinnen und Autoren Jelena Vujovic, Fiona Schreier, Pascal Glatz, Christian Wehrlin und Arnold H. Bucher entwickelt, unterstützt von Rafael Kistler und Mats Frey. Im Cast gibt es neben David Constantin, Dragan Vujic und Anna Rossinelli auch ein Wiedersehen mit Cédric Schild. Und bei den Unterwalliser Flics sind das Westschweizer Comedy-Duo Vincent Kucholl und Vincent Veillon, bekannt als "Vincent et Vincent", zu sehen.

Ausstrahlungstermine:

Am 18. August um 20.15 Uhr mit drei Episoden sowie am 25. August ab 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge auf Sky One sowie alle Episoden sofort bei Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf. Es stehen die deutsche Sprachfassung und die Originalfassung mit deutschen oder englischen Untertiteln zur Verfügung.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell