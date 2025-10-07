PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Badische Zeitung

Putzen in der Schule? : Lernen fürs Leben
Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Wenn Schule junge Menschen aufs Leben vorbereitet, dann kann es kein Schaden sein, das Prinzip "Wer Dreck macht, macht ihn auch weg" früh zu verankern. Da sind viele sinnvolle Modelle denkbar, auch Anreize, etwa durch Gutschriften für die Klassenkasse. Aber weder wird man so die professionelle Reinigung von Schulen komplett ersetzen können, noch erhebliche Mittel einsparen. Es ist aber auch keine Zumutung, Schüler stärker einzubinden, wenn es um die Sauberkeit ihres Schulumfeldes geht. Das leidet oft neben Sanierungsstau auch darunter, dass die einen es verschmutzen, während andere wegschauen. Was geht es mich an? Anders als der Landeselternbeirat dürften manche Eltern auch nicht protestieren, wenn ihr Nachwuchs in der Schule das Putzen lernt. https://mehr.bz/khs281q

