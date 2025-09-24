ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Sozialstaat – teuer, ungerecht, missbraucht?

Kanzler und Finanzminister sind sich einig: Der Sozialstaat muss reformiert werden, und das wird anstrengend für alle. Lars Klingbeil hat kein Geld, Friedrich Merz kaum noch Rückhalt bei den Wählern. Von den angekündigten Reformen ist bisher weder bei den Menschen noch bei der Wirtschaft viel angekommen. Nun soll wenigstens das Bürgergeld noch in diesem Jahr "vom Kopf auf die Füße" gestellt werden, kündigt der CDU-Chef an. "Sozialstaat in Not – teuer, ungerecht, missbraucht?" ist am Donnerstag, 25. September 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Wer nicht arbeiten will, der soll kein Geld mehr bekommen – so wünscht sich das die Union. Auch bei der SPD will man Missbrauch bekämpfen. Spart das wirklich Milliarden oder geht es vor allem um ein Gerechtigkeitsgefühl für diejenigen, die arbeiten und Steuern zahlen? Lohnt sich Leistung noch? Wie schwierig werden der Herbst der Reformen und seine finanziellen Folgen? Was kann und will der Sozialstaat noch leisten?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind CDU-Politiker Paul Ziemiak, Juso-Vorsitzender Philipp Türmer, VdK-Präsidentin Verena Bentele, der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und Eva Quadbeck, Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND).

Diese Sendung wird im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

