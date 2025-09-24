ZDF

ZDF-Silvestershow "Willkommen 2026" live aus der HafenCity: Hamburg wird zur Bühne der Nation

Mainz (ots)

Mit Elbblick, einzigartiger Schwimmbühne und vielen Überraschungen feiert Deutschland erstmals den Jahreswechsel 2025/26 aus der Hansestadt Hamburg: Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, 20.15 Uhr, kommt die große ZDF-Silvestersendung live aus der HafenCity vor dem Hamburg-Überseequartier. Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen und tausende Gäste vor Ort dürfen sich auf ein einzigartiges Spektakel freuen. Moderiert wird die Show von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner.

"Hamburg ist Deutschlands Tor zur Welt und eine Stadt der Begegnungen. Wir freuen uns, dass die ZDF-Silvestershow zum ersten Mal aus der Hansestadt an der Elbe gesendet wird. Die HafenCity spiegelt unsere maritime Tradition wider und steht zugleich für Weltoffenheit und Modernität – ein perfekter Ort, um gemeinsam das Neue Jahr zu begrüßen", sagt Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher.

"Wir wollen das neue Jahr mit einer Show eröffnen, die Emotionen weckt und Bilder schafft, die im Gedächtnis bleiben. Nach vielen erfolgreichen Jahren in Berlin wird die Silvesterparty 2025/2026 erstmals in Hamburg produziert. Wir freuen uns auf eine großartige Veranstaltung, die das ZDF ab 20.15 Uhr übertragen darf", so Dr. Oliver Heidemann, Unterhaltungschef des ZDF.

Die HafenCity bietet mit ihrer modernen Architektur, dem maritimen Flair und der internationalen Ausstrahlung die perfekte Kulisse für eine unvergessliche Live-Show. Neben hochkarätigen Musik-Acts, Überraschungsgästen und spektakulären Bildern aus der Hansestadt darf sich das Publikum auf eine einzigartige Schwimmbühne und ein großes Feuerwerk über der Elbe freuen.

Die Show wird am 31. Dezember ab 20.15 Uhr live von der Veranstaltung "Silvester in Concert" im ZDF übertragen und ist eine Produktion der DEF Media. Weitere Informationen zu Programm, Künstlerinnen und Künstler und Mitmachaktionen folgen in den kommenden Wochen.

Mainz, 24. September 2025

