ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 04/25+05/25

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 04/25 Montag, 20.01. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 7.30 Geheimes Rom - Der Petersdom Frankreich/Deutschland 2018 8.15 Die Alhambra - Palaststadt der maurischen Könige Spanien/Finnland 2021 9.00 Superbauten der Antike Die Römer in Paris Frankreich 2022 9.45 Superbauten der Antike Die Römer in Arles Frankreich 2022 10.30 Superbauten der Antike Die Römer in Lyon Frankreich 2022 (weiterer Ablauf von 11.15 bis 12.45 wie vorgesehen) 12.45 Ägyptens Totenstadt - Die Geheimnisse von Sakkara Ägypten 2018 „Terra X History: Augustus - Kampf um Rom“ entfällt 13.30 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004 „Entscheidung auf dem Schlachtfeld: Arminius gegen die Römer“ entfällt 14.15 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 „Entscheidung auf dem Schlachtfeld: Die Wikinger vor Paris“ entfällt 15.00 Die Pyramiden Sakkara - Das erste Monument Frankreich 2019 „Entscheidung auf dem Schlachtfeld: Sparta gegen die Perser“ entfällt 15.45 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 „Entscheidung auf dem Schlachtfeld: Hannibal gegen Rom“ entfällt 16.30 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 „ZDF-History: 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland“ entfällt 17.15 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 „Terra X History: D-Day 1944 – Die Schlacht um Europas Freiheit“ entfällt 18.00 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 „Terra X History: Partisanen - Krieg aus dem Hinterhalt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 18.45 wie vorgesehen) Dienstag, 21.01. Bitte Programmänderungen beachten: 1.15 Hitlers Tod Das Ende im Bunker Deutschland 2011 „Genial konstruiert: Die Beherrschung des Feuers“ entfällt 2.00 Hitlers Tod Das Testament Deutschland 2011 „Genial konstruiert: Superflieger“ entfällt 2.45 Hitlers Tod Der Selbstmord Deutschland 2011 „Genial konstruiert: Super-Schleusen und Mega-Dämme“ entfällt 3.30 Hitlers Tod Die Kapitulation Deutschland 2011 „Genial konstruiert: Superbrücken“ entfällt 4.15 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Der Reichstagsbrand Deutschland 2010 „Genial konstruiert: Mega-Bauten“ entfällt 4.45 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Die Rote Kapelle Deutschland 2010 „Der Eiffelturm - Revolution aus Eisen“ entfällt Mittwoch, 22.01. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Die Weiße Rose Deutschland 2010 „Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie“ entfällt 6.15 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Der 20. Juli 1944 Deutschland 2010 „Geheimes Paris - Sacré-Coeur“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 wie vorgesehen) Woche 05/25 Dienstag, 28.01. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014 „Europas vergessene Diktaturen: Portugal“ entfällt 19.30 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014 „Europas vergessene Diktaturen: Griechenland“ entfällt 20.15 Mythen-Jäger Der verlorene Schatz des Shoguns Großbritannien 2014 „ZDF-History: Mao - der rote Kaiser“ entfällt 21.00 Mythen-Jäger Die Schatzkarte vom Toten Meer Großbritannien 2013 „Bauplan des Bösen: Manuel Noriega“ entfällt 21.45 Mythen-Jäger Der Pfarrer und der Heilige Gral Großbritannien 2014 „Bauplan des Bösen: Kim Il Sung“ entfällt 22.30 Mythen-Jäger Der Fluch des "Treasure Mountain" Großbritannien 2014 „Bauplan des Bösen: Benito Mussolini“ entfällt 23.15 Mythen-Jäger Die Suche nach Camelot Großbritannien 2014 „Bauplan des Bösen: Francisco Franco“ entfällt 0.00 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013 „Bauplan des Bösen: Idi Amin“ entfällt (weiterer Ablauf ab 0.45 wie vorgesehen)

