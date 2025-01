ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 03/25

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 03/25 Dienstag, 14.01. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 1.00 Extraordinary Die Jen-Show Drama-Comedy 1.25 Extraordinary Unsere Freunde sind die wahren Superkräfte Drama-Comedy 1.55 Extraordinary Der muntere Monarch Drama-Comedy 2.25 Extraordinary Überraschung! Drama-Comedy 2.50 Killing Eve Ein neuer Gast Britische Thrillerserie 3.30 Killing Eve Post aus Amsterdam Britische Thrillerserie 4.15 Der junge Inspektor Morse Nimmerland 5.45 Death in Paradise -6.35 Die tödliche halbe Stunde (vom 15.1.2021) Mittwoch, 15.01. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.35 Terra Xplore Wie schlimm sind Weichmacher, PFAs und Co.? 6.55 Das Erbe der Guldenburgs Die schlechte Freundin 7.40 Löwenzahn Classics Peter entdeckt den Fliegensalto 8.05 Löwenzahn Classics Peter baut sich grüne Wände 8.30 Stadt, Land, Lecker (vom 25.3.2020) 9.10 Die Küchenschlacht Alexander Kumptner sucht den Spitzenkoch (ZDF 11.1.2023) 9.55 Mein Zuhause richtig schön Der Eva-Brenner-Plan (vom 13.11.2023) 10.40 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 31.3.2021) 11.30 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 14.3.2023) Deutschland 2023 12.25 Death in Paradise Familienangelegenheiten (vom 15.1.2021) 13.15 Death in Paradise Schuss ins Herz (vom 15.1.2021) 14.10 The Rookie Vom Guten, Schlechten und Hässlichen (vom 10.1.2020) 14.50 The Rookie Der Tausch (vom 10.1.2020) (Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen.)

