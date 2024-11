ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 01/25 Sonntag, 29.12. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 1.00 Evil Dead Mia Jane Levy David Shiloh Fernandez Eric Lou Taylor Pucci Olivia Jessica Lucas Natalie Elizabeth Blackmore Ash Williams Bruce Campbell Regie: Fede Alvarez USA 2013 2.35 The Bay Altlasten 3.20 The Bay Bedeutungslos 4.05 Single Bells - 12 Dates till Christmas Pascal Romantische Comedyserie (vom 4.12.2024) 4.30 Single Bells - 12 Dates till Christmas Fonny Romantische Comedyserie (vom 4.12.2024) 4.55 Single Bells - 12 Dates till Christmas Anthony Romantische Comedyserie (vom 4.12.2024) 5.15 Single Bells - 12 Dates till Christmas Lukas Romantische Comedyserie (vom 4.12.2024) 5.40 Single Bells - 12 Dates till Christmas -6.05 Hendrik Romantische Comedyserie (Text und weitere Angaben s. 30.12.2024) (Der Spielfilm „Last Action Hero“ wurde auf Freitag, 03.01.2025, verschoben.) Montag, 30.12. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 6.05 Single Bells - 12 Dates till Christmas Alex Romantische Comedyserie (vom 4.12.2024) 6.30 Single Bells - 12 Dates till Christmas Jens I Romantische Comedyserie (vom 4.12.2024) (Die Sendung „Single Bells – 12 Dates till Christmas: Hendrik“ wurde auf Sonntag, 29.12.2024, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 6.55 Uhr wie vorgesehen.) ……………………………………………………… 3.15 Der Henker von London 4.50 Terra Xplore Ist das Böse auch in Dir? (vom 29.11.2023) Deutschland 2023 5.15 Single Bells - 12 Dates till Christmas Jens II Romantische Comedyserie (vom 4.12.2024) Belgien 2024 5.40 Single Bells - 12 Dates till Christmas -6.05 Giel Romantische Comedyserie (vom 4.12.2024) Belgien 2024 (Die Folge ‚Jens I‘ aus der Serie „Single Bells – 12 Dates till Christmas“ wurde auf 6.30 Uhr vorgezogen.)

