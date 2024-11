ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 49/24

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 49/24 Mittwoch, 04.12. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 22.10 Single Bells - 12 Dates till Christmas Alex Romantische Comedyserie 22.30 Single Bells - 12 Dates till Christmas Jens I Romantische Comedyserie 22.55 Single Bells - 12 Dates till Christmas Jens II Romantische Comedyserie 23.20 Single Bells - 12 Dates till Christmas Giel Romantische Comedyserie 23.40 Single Bells - 12 Dates till Christmas Mathias Romantische Comedyserie 0.05 Single Bells - 12 Dates till Christmas Laurent Romantische Comedyserie 0.30 Single Bells - 12 Dates till Christmas Secret Santa Romantische Comedyserie 0.50 30 Minuten oder weniger (30 minutes or less) 2.10 Die glorreichen 10 Die gruseligsten Geschichten der Geschichte (vom 3.6.2018) 2.55 Sketch History Neues von gestern 3.15 Terra X Ein Moment in der Geschichte Cäsars Ermordung Film von Natalia Lucic 4.00 Terra X Ein Tag im Alten Rom (vom 7.1.2017) 4.45 Terra X Brot und Spiele - Wagenrennen im alten Rom (vom 11.8.2019) Großbritannien 2019 5.30 Terra X -6.15 Der letzte Tag von Pompeji (vom 17.5.2020) Deutschland 2020 Donnerstag, 05.12. Bitte Programmänderungen beachten: 6.15 Terra Xpress Aufbruch in den Alpen - wenn die Wildnis zurückkehrt (vom 13.12.2023) Deutschland 2023 6.40 Der Klugscheißer: Moderne Ernährung Deutschland 2024 (Die Sendung „heute-show präsentiert: Till to go“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)

