ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 01/25 Samstag, 28.12. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 1.30 Fear Dot Com 3.00 Dinge Erklärt - Kurzgesagt Ein Mittel gegen Unzufriedenheit (vom 30.9.2022) 3.10 The Bay Verbundenheit (vom 22.10.2021) (Weiterer Ablauf ab 4.00 Uhr wie vorgesehen.) Sonntag, 29.12. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 7.00 Plötzlich Star (Monte Carlo) 8.40 Pippi Langstrumpfs neueste Streiche 10.15 Die Noobs - Klein aber gemein (Aliens in the Attic) 11.30 Monster House 12.55 Peter Pan 14.35 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (Cloudy With a Chance of Meatballs) (Weiterer Ablauf ab 15.55 Uhr wie vorgesehen.) Zu Sonntag, 29.12. 2.25 The Bay Altlasten (vom 4.2.2022) 3.10 The Bay Bedeutungslos (vom 4.2.2022) 3.55 Terra Xplore Wie gefährlich sind Fledermäuse in Deutschland? (vom 11.11.2023) Deutschland 2021 (Weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen.)

