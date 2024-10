Gooding GmbH

Gooding ist jetzt die Nummer 1 für Charity-Shopping: Zusammenschluss mit Schulengel abgeschlossen

Frankfurt am Main (ots)

Seit diesem Sommer ist Schulengel Teil der Charity-Plattform Gooding. Alle Schulengel-Nutzer können dadurch weiterhin über die Charity-Shopping-Funktion von Gooding ihre Organisationen unterstützen und aus zusätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten wählen. Durch den Zusammenschluss ist Gooding zum größten Anbieter für Charity-Shopping in Deutschland geworden.

Bildungseinrichtungen von schulengel.de sind jetzt auf gooding.de aufgenommen

Seit Kurzem ist die Übernahme des Charity-Shopping Portals schulengel.de (Portal für Bildungseinrichtungen) durch das Charity-Portal gooding.de abgeschlossen. Damit hat sich gooding.de zum größten Charity-Shopping-Portal Deutschlands entwickelt. "Die Migration der vielen tausend Einrichtungen von Schulengel hat mehrere Monate angedauert. Jetzt freuen wir uns darauf, auch die neuen gemeinnützigen Organisationen mit unserem Service zu unterstützen und damit noch mehr Gutes zu bewirken", berichtet der Geschäftsführer von Gooding, Felix Wassermann, den Zusammenschluss.

Unterfinanzierte gemeinnützige Organisationen

Bildungseinrichtungen und andere gemeinnützige Organisationen in Deutschland kämpfen mit einer notorischen Unterfinanzierung. Viele der Organisationen sind auf staatliche Förderung angewiesen. Allerdings werden diese immer weiter gekürzt und der Zugang zu diesen Unterstützungsmöglichkeiten wird immer bürokratischer. Wenn dann noch die Verwaltungskosten, wie Mieten oder Gehälter steigen, sind das Mittel, die in den gemeinnützigen Projekten fehlen.

Tausende gemeinnützige Organisationen auf einer Plattform

Die Plattform Gooding unterstützt Organisationen dabei, Finanzierungslücken zu schließen. Seit dem Zusammenschluss mit Schulengel sind nun über 17.000 gemeinnützige Organisationen auf Gooding vertreten, für die auf Schulengel und Gooding gemeinsam bereits weit über 16 Millionen Euro gesammelt wurden. Die gesammelten Gelder kommen einer Vielzahl von Organisationen zugute, was die Vielfalt der gemeinnützigen Landschaft in Deutschland widerspiegelt. So sind allein über 3.000 Organisationen aus dem Bereich Schule und Bildung vertreten, ebenso wie tausende weitere aus den Kategorien Tierschutz, Sport und anderen sozialen Bereichen.

Ein wichtige Hilfe: Charity-Shopping

Das Charity-Shopping gewinnt zunehmend an Beliebtheit, da es eine einfache Möglichkeit bietet, finanziell zu unterstützen, ohne selbst in die eigene Tasche greifen zu müssen. So funktioniert es: Anstatt den gewünschten Online-Shop direkt oder über Google zu besuchen, beginnt man den Einkauf auf gooding.de und wählt dort den gewünschten Shop aus. Mehr als 2.100 Shops, darunter OTTO, eBay und Viking sind im Rahmen des sogenannten Affiliate-Marketings verfügbar. Dieser kleine Umweg sorgt dafür, dass beim Kauf eine Prämienzahlung des Händlers an das Charity-Shopping-Portal ausgelöst wird, die in der Regel ungefähr fünf Prozent des Einkaufswerts beträgt. Der Käufer kann per Klick auf der Plattform festlegen, welchem gemeinnützigen Projekt die Prämie zugutekommen soll.

Verschiedene Wege der Unterstützung auf einer Plattform

Gooding bietet weit mehr als nur Charity-Shopping. Gemeinnützige Organisationen können sich zusätzlich über eine Direktspenden-Funktion unterstützen lassen, bei der sowohl Nutzer auf Gooding als auch Unterstützer auf den Webseiten der Organisationen direkt Geldspenden per Bankeinzug, PayPal oder Kreditkarte tätigen können. Darüber hinaus haben Tierschutzvereine die Möglichkeit, über die Futterspenden-Apps von Gooding (feed a dog & feed a cat) gezielt Futterspenden zu sammeln. Egal für welche Form der Unterstützung sich eine Organisation entscheidet, Gooding stellt Werbemittel zur Verfügung, um die Reichweite der Vereine zu erhöhen und so zusätzliche Spenden zu generieren.

Original-Content von: Gooding GmbH, übermittelt durch news aktuell