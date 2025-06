Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Sex in der Schwangerschaft: Warum´s auch wild sein darf

Beim Sex während der Schwangerschaft sind viele Paare eher vorsichtig - dabei muss das in den meisten Fällen gar nicht sein.

Baierbrunn (ots)

In Online-Foren wird das Thema Sex in der Schwangerschaft heiß diskutiert. Kein Wunder: Mit der Freude ziehen auch jede Menge Fragen ins Schlafzimmer ein. Wie verändert sich unser Sexleben, und was ist überhaupt noch erlaubt? Neben handfesten Tipps machen im Internet auch Ammenmärchen die Runde - und sorgen für unnötigen Stress. "Ich spreche häufig Paare, die aus Sorge ganz auf Sex verzichten - völlig grundlos", sagt Dr. Babett Ramsauer, Leitende Oberärztin der Geburtshilfe am Vivantes Klinikum in Berlin-Neukölln. Zeit also, mit falschen Vorstellungen aufzuräumen, findet die Redaktion des Magazins "Apotheken Umschau ELTERN".

Glückshormone auch fürs Baby

Die gute News: In der Schwangerschaftsmitte haben Future-Moms häufig besonders viel Lust - und intensive Orgasmen. Der Grund: Die Vaginalschleimhaut ist feuchter, der erhöhte Östrogen- und Progesteronspiegel sorgt für eine stärkere Durchblutung von Vagina und Klitoris. Auch weil sie ihren Körper viel bewusster wahrnehmen, werden viele Schwangere leichter erregt. Männer sind allerdings von der neuen Lust ihrer Partnerin manchmal geradezu überwältigt. Einige von ihnen sind zurückhaltend, vor allem in der frühen Schwangerschaft schlägt die neue Situation manchem Vater in spe auf die Libido.

Dabei spricht - wenn beide es genießen können - in der Regel nichts gegen Sex. Und der darf auch wild sein. Sextoys? Why not! "Das Baby bekommt davon nichts Negatives mit. Es ist durch das Fruchtwasser und die Gebärmutterwand gut geschützt", beruhigt Dr. Stephanie Kossow, Sexualmedizinerin und Psychotherapeutin aus Berlin. Sie gibt auch gleich Entwarnung, ein Orgasmus könne zu vorzeitigen Wehen führen. Dass sich der Bauch beim Höhepunkt anspannt, sei normal - und völlig ungefährlich. "Fürs Baby sind die Glückshormone ja vielleicht genauso angenehm."

Am wichtigsten ist eine liebevolle Beziehung

Aber was, wenn Sex zur Seltenheit wird? Auch das ist völlig in Ordnung. Eine Schwangerschaft und die künftige Elternrolle bringen viele hormonale und emotionale Veränderungen. "Das Gedankenkarussell dreht sich besonders schnell - logisch, dass es im Bett nicht einfach so weiterläuft wie zuvor", erklärt Paartherapeutin Kossow in der "Apotheken Umschau ELTERN". Was zählt, sei eine liebevolle, haltgebende Beziehung und nicht, wie oft man miteinander schlafe. "Zärtlichkeit und Kuscheln sind genauso wichtig für die Bindung - und für viele Menschen, unabhängig vom Geschlecht, mindestens genauso erfüllend." Eltern in spe sollten wissen: Die allermeisten Schwangerschaften vertragen Zärtlichkeit und Sex nicht nur - sie profitieren sogar davon. Denn eine glückliche Frau und Beziehung sei die beste Voraussetzung für eine gesunde Schwangerschaft.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Die "Apotheken Umschau ELTERN" 06/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell