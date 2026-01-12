Lidl

Lidl und Dyn starten Partnerschaft: Lidl Plus-Kunden erhalten Zugang zu Premium-Sport zum Vorteilspreis

Exklusives Angebot für Lidl Plus-Kunden: Dyn Monatsabo für maximal 9,99 EUR

Live-Sport in Bestform: Handball- und Basketball-Bundesliga, Volleyball sowie weitere nationale und internationale Top-Ligen live und auf Abruf

EHF Handball Europameisterschaft startet am 15. Januar 2026 - alle Spiele live bei Dyn

Lidl Plus App verbindet digitale Angebote direkt mit dem Einkaufserlebnis in der Filiale: Rabattsammler Plus in der Lidl Plus App aktivieren, einkaufen und jeden Monat beim Sport-Streaming sparen

Nutzer der Lidl Plus App erhalten ab dem 12. Januar 2026 die Möglichkeit, das umfangreiche Live-Sport-Angebot des Sport-Streaming-Anbieters Dyn Media zu exklusiven Vorteilskonditionen zu streamen. Damit verbindet Lidl in Deutschland das tägliche Einkaufserlebnis mit Premium-Sport-Entertainment und bietet seinen Kunden einen attraktiven Mehrwert. Über die Lidl Plus App können Kunden ein Monatsabo von Dyn zu einem exklusiven Partnerpreis, ab 9,99 Euro statt 19,50 Euro pro Monat, abschließen. Die Aktivierung erfolgt bequem über den Rabattsammler Plus in der Lidl Plus App. Je nach erreichtem Umsatz im Rabattsammler ist eine stufenweise Reduzierung des Monatsbeitrags auf bis zu 4,99 Euro (bei 400 Euro monatlichem Umsatz) möglich.

Vielfältiges Sportprogramm für jeden Geschmack

Das Streaming-Angebot von Dyn überzeugt mit breiter Sport-Vielfalt und ist die Heimat für Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey: Neben der Handball- und Basketball-Bundesliga können Nutzer die wichtigsten nationalen und internationalen Wettbewerbe der Dyn Sportarten live verfolgen oder zeitversetzt auf Abruf schauen. Pünktlich zur EHF Handball-Europameisterschaft der Männer profitieren alle Handball-Fans von diesem besonderen Angebot. Das Turnier startet am 15. Januar 2026. Nur Dyn überträgt alle Spiele live und auf Abruf. Neben der umfangreichen Liveberichterstattung erzählt Dyn auch die Geschichten fernab der Live-Spiele in spannenden Hintergrundformaten und durch exklusive Einblicke über die Social-Media-Kanäle.

Starke Partnerschaft mit gemeinsamer Sport-DNA

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe sehen Sport als wichtige Kommunikationsplattform: Ihre seit letztem Jahr bestehende strategische Partnerschaft mit Dyn Media vereint die idealen Expertisen, um das Bewegtbild-Angebot in Deutschland zukunftsfähig weiterzuentwickeln und die positiven Werte des Sports in alle Teile der Gesellschaft zu bringen. Die Kooperation von Lidl und Dyn ist ein logischer Schritt, der das Engagement beider Partner im Sport perfekt verbindet. Erst kürzlich haben Lidl in Deutschland und der Deutsche Handballbund (DHB) eine Verlängerung ihrer Partnerschaft bis 2030 verkündet. Lidl ist zudem Namensgeber sowie Frische- und Wasser-Partner des Final4, bei dem die besten vier Mannschaften des DHB-Pokals um den begehrten Titel kämpfen.

Bereits seit 2017 engagiert sich Lidl auch für den internationalen Handball. Als "Offizieller Frische-Partner" unterstützt der Frische-Discounter die IHF Frauen Handball-WM 2025 sowie die EHF EUROs der Männer und Frauen 2026 und 2028. Auch die Qualifikationsspiele sowie den EHF EURO Cup der Männer begleitet Lidl als starker Partner.

"Für unsere sportbegeisterten Kunden ist das Dyn Sport-Angebot in der Lidl Plus App ein exklusiver Vorteil mit echtem Mehrwert", sagt Julius von Schnurbein, Leiter Customer Relations bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Wir verbinden das Einkaufserlebnis vor Ort in unseren Filialen mit erstklassigem Sport-Entertainment und belohnen die Treue unserer Kunden. Besonders freut uns, dass wir damit auch unser langjähriges Engagement im Sport, insbesondere im Handball, nun auch digital für unsere Lidl Plus-Kunden erlebbar machen können."

Max Ehrhardt, Chief Revenue und Marketing Officer Dyn Media GmbH, ergänzt: "Die enorme Reichweite von Lidl und die hohe Akzeptanz der Lidl Plus App bieten uns die perfekte Plattform, um unser Angebot für Spitzensport aus Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey, einem noch breiteren Publikum zu einem attraktiven Preis zugänglich zu machen. Dieses exklusive Angebot ist ein starkes Signal und unterstreicht die Relevanz unserer Sportarten sowie die gemeinsame Ambition von Lidl und Dyn. Wir freuen uns, nun noch mehr Sportfans bei Dyn begrüßen zu dürfen."

So sichern sich Lidl Plus-Kunden den Vorteil:

Lidl Plus App öffnen und den Rabattsammler von Dyn aktivieren, dabei bei Erstanmeldung den Gratiszeitraum bis zum Ende des Monats nutzen. Lidl Plus Konto mit Dyn verbinden. Weitere Rabatte auf das Dyn-Paket im Folgemonat sichern, je nach erreichtem Umsatz im Rabattsammler Plus.

Über Lidl Plus: Die Lidl Plus App verbindet digitale Angebote direkt mit dem Einkaufserlebnis in der Filiale. Lidl-Kunden profitieren von personalisierten Angeboten wie Geburtstagscoupons, Produktempfehlungen und exklusiven Coupons, die auf ihr bisheriges Kaufverhalten zugeschnitten sind. Im Lidl Family Club bekommen Familien Coupons für Artikel entsprechend dem Alter des Kindes und mit Fokus auf gesunde Lebensmittel wie beispielsweise Obst und Gemüse. Außerdem erhalten Kunden Zugang zu Funktionen wie der einfachen und zugleich sehr schnellen digitalen Bezahlart Lidl Pay, der Einkaufsliste und E-Mobilität sowie attraktiven Angeboten aus den Partnervorteilen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, den digitalen Kassenbon zu nutzen und Sofortgewinne zu erhalten.

Über Dyn Media: Dyn Media schafft für Millionen von Sportfans in Deutschland ein neues mediales Zuhause. Dafür werden die audiovisuellen Rechte attraktiver Ligen und Sportevents in einem medialen Angebot gebündelt. Mit hochwertigen Produktionsstandards, kreativen redaktionellen Formaten und intensiver Marketingunterstützung steigert die Streaming-Plattform die Wahrnehmung und Wertschätzung von Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey. Dyn wurde mit einem SportsPro OTT Award 2024 in der Kategorie "Best new Platform" und als "Medium des Jahres" beim HORIZONT Sportbusiness Award 2025 ausgezeichnet. Dyn Media hält ein vielfältiges Rechteportfolio, das nationale und internationale Wettbewerbe der Frauen und Männer umfasst. Pro Saison überträgt Dyn mehr als 3.000 Live-Spiele. Das vollständige Angebot steht den Fans live und auf Abruf in einem Dyn Abo über Webbrowser, App, Smart-TV und Streaming zur Verfügung.

