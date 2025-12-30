Lidl

Bestnote von ÖKO-TEST für Alesto Erdnüsse von Lidl

"W5 Scheiben-Frostschutz-Konzentrat" schneidet "gut" ab

Die "Alesto Erdnusskerne geröstet & gesalzen" werden in der aktuellen Ausgabe der ÖKO-TEST (01/2026) mit der Bestnote "Sehr gut" ausgezeichnet. Eine Laboranalyse bestätigt, dass das Produkt frei von nachweisbaren Schimmelpilzgiften (Aflatoxine) sowie Bisphenol A ist. Daher erhalten die Erdnusskerne von Lidl für ihre Inhaltsstoffe das Testurteil "sehr gut". Der Verkaufspreis liegt bei 2,29 Euro für 500 Gramm (Grundpreis: 4,60 Euro/Kilogramm).

Passend zur kalten Jahreszeit überzeugt das "W5 Scheiben-Frostschutz-Konzentrat" mit dem Gesamturteil "Gut". In der Laboruntersuchung wurden keine bedenklichen Inhaltsstoffe nachgewiesen, sodass das Lidl-Produkt in der Kategorie "Inhaltsstoffe" die Bestnote "sehr gut" erhält.

Mit einem Preis von 1,40 Euro pro Liter (5-Liter-Kanister: 6,99 Euro) ist es das günstigste Konzentrat unter den 13 getesteten Produkten. Während teurere Markenprodukte oft das Vielfache kosten, punktet das Scheiben-Frostschutz-Konzentrat von Lidl mit sehr guten Inhaltsstoffe und zuverlässigem Frostschutz.

Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet ausgezeichnete Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.

