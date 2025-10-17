Neue Osnabrücker Zeitung

Sven Nordqvist tat sich lange schwer mit Merchandise

Pettersson-Erfinder wollte verhindern, dass seine Figuren auf Alltagsprodukten erscheinen - heute sieht er das gelassener.

Osnabrück (ots)

Der schwedische Kinderbuchautor Sven Nordqvist hat sich lange schwergetan mit der Vermarktung seiner Figuren Pettersson und Findus. "Für ein paar Jahre war das ein großes Problem für mich, eigentlich bis heute", sagte Nordqvist der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). In Deutschland seien viele Produkte entstanden, "die ich nicht mochte". Er habe anfangs verhindern wollen, dass Findus auf Plastikartikeln erscheint: "Ich wollte nicht, dass Findus auf irgendein Plastikprodukt gedruckt wird, was auch immer."

Heute sieht der 79-Jährige das entspannter. "Es gibt Pettersson und Findus auf Tassen und Anziehsachen. Was soll's. Ich bin entspannter", sagte Nordqvist. Ganz auf Kontrolle will er dennoch nicht verzichten: "Freie Hand kann ich ihnen aber nicht lassen, sonst würden sie den Markt mit Pettersson fluten."

Der Autor, der mit den Geschichten über den alten Mann Pettersson und seinen Kater Findus Weltruhm erlangte, hatte sich in den Achtzigerjahren zunächst über die Verfilmungsangebote gefreut. Erst später sei ihm bewusst geworden, dass diese eine Welle an Merchandising-Projekten mit sich bringen würden.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell