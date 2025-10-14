Neue Osnabrücker Zeitung

Kosmetik-Firma, Schuhhersteller: Anke Engelke verrät ihre Praktika vor der Deutschen Bahn

Promi-Praktikantin will weitere Bahn-Erfahrungen sammeln -"Kaffee perlt an Zugbegleiter-Uniform ab"

Osnabrück (ots)

Anke Engelke (59) hat vor ihren zehn Tagen als Mitarbeiterin der Deutschen Bahn schon in anderen Unternehmen Praktika absolviert: "Ich habe bei einem Kosmetikunternehmen bei der Calendula-Ernte geholfen, durfte mir eine bekannte traditionelle Möbel-Manufaktur näher ansehen, bekam Einblicke in die Arbeit bei meinem Lieblingsschuh-Fabrikanten, lauter superinteressante Tage, die den Horizont erweitern", sagte Engelke der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Weitere Praktika, so die Entertainerin, sollen folgen.

Außerdem verriet Engelke, dass sie bei der Bahn noch nicht ausgelernt habe: "Wo ich als Nächstes hineinschnuppern darf, steht noch nicht fest, aber bei der Bahn stehen für mich noch einige Stationen aus!" Das Zeugnis, das die Entertainerin sich nach der Bahn-Erfahrung selbst ausstellt, ist noch durchwachsen: "Freundlich sein kann ich, mit Menschen ohne gültigen Fahrausweis dealen kann ich nicht."

Besonders beeindruckt habe Engelke die Uniform der Zugbegleiterinnen: "Super Kleid, hab nix dran verändert", sagte die 59-Jährige. "Und das Material ist Zauberei: Kaffee - der dann und wann ja beim Balancieren im fahrenden Zug verschüttet wird - perlt ab!"

