Zukunftsfähigkeit im Handwerk: Wie die Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH den Wandel gestaltet

In der Handwerksbranche muss sich einiges ändern – vor allem im Bereich Digitalisierung. Dabei stehen Betriebe aktuell vor der Herausforderung, Handwerk und zeitgemäße Prozesse zu vereinen. Kevin Mechler hat die Chancen, die sich daraus ergeben, erkannt: Als Gründer und Geschäftsführer der Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH weiß er beide Bereiche gekonnt zu kombinieren und macht das Handwerk zukunftsfähig. Wie ihm und seinem Team das gelingt, erfahren Sie hier.

Viele Branchen setzen bereits auf innovative Prozesse – anders sieht es im Handwerk aus: Zwar versteht sich von selbst, dass manche Bereiche nicht digitalisiert werden können – und das sollen sie auch gar nicht. Traditionelle Handwerksarbeit findet beim Kunden statt, ob es um die Installation von Heizsystemen, die Umgestaltung von Bädern oder Reparaturen geht. Das bedeutet allerdings nicht, dass Betriebe das Thema schleifen lassen dürfen. "Obwohl den meisten Handwerksbetrieben bewusst ist, dass sie sich neu aufstellen müssen, treiben sie die Veränderungen kaum aktiv voran", so Kevin Mechler, Geschäftsführer der Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH. "Dabei muss man es einmal in aller Deutlichkeit sagen: Betriebe, die sich in naher Zukunft nicht darum bemühen, werden die Konsequenzen spüren: Nicht nur büßen sie ihre Wettbewerbsfähigkeit ein und drohen vom Markt verdrängt zu werden. Auch Mitarbeiter zieht es zunehmend in Betriebe, die mit der Zeit gehen wollen."

"Darum braucht es ein grundlegendes Umdenken in der Branche – und das Handwerk muss mitziehen", erklärt der Experte weiter. Kevin Mechler ist selbst SHK-Meister und bietet in Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern Fabian Zamzau und Michael Polit mit der Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH seinen Privat- und Firmenkunden Leistungen im Bereich Heizung, Sanitär und Klima an. Der Betrieb ist im Umkreis von Mosbach, Buchen und dem kleinen Odenwald tätig – immer mehr auch im Neckar-Odenwald-Kreis Richtung Walldürn und im Rhein-Neckar-Kreis im Umkreis von Lobbach, Sinsheim und Heidelberg. Damit deckt das Team den Rhein-Neckar-Kreis und den Neckar-Odenwald-Kreis ab. In seinem Betrieb legt er großen Wert auf die enge Verknüpfung von Handwerk und digitalem Fortschritt. "Das zählt für unsere digitale Arbeitsweise ebenso wie für die Präsenz in den sozialen Medien. Am Ende erhöhen alle Maßnahmen die Zufriedenheit unserer Kunden, aber auch unserer Mitarbeiter", so Kevin Mechler. Damit ist die Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH Vorbild für viele andere Handwerksbetriebe, die den Schritt in eine digitale Zukunft noch gehen müssen.

Große Offenheit für Fortschritt und Innovation

Wer die Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH von außen betrachtet, sieht zunächst einen klassischen Handwerksbetrieb, der die komplette Bandbreite im Bereich Heizung, Sanitär und Klima für Einfamilienhäuser abdeckt. Doch bei näherer Betrachtung zeichnet das Unternehmen gleichzeitig seine Offenheit für Fortschritt und Innovation aus, Eigenschaften, die sonst in der Branche nur selten zu finden sind. Dabei setzen Kevin Mechler und sein Team vor allem auf Online-Marketingkonzepte: Meta-Ads auf Plattformen wie Facebook und Instagram sollen dazu beitragen, die Reichweite des Handwerksbetriebs zu erhöhen und Bestands- sowie Neukunden auf die Dienstleistungen aufmerksam zu machen. "Unsere Werbeaktivitäten sollen aber auch dazu dienen, potenzielle Mitarbeiter zu erreichen", erklärt Kevin Mechler. Posts über den beruflichen Alltag, das Team und die Zusammenarbeit mit den Kunden geben dabei nicht nur spannende Einblicke, sondern unterstreichen auch die Expertise des Unternehmens. Nicht zuletzt machen solche Beiträge die Köpfe hinter dem Unternehmen nahbar, was zu messbar mehr Vertrauen seitens der Zielgruppe führt. Ergänzend setzt die Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH auf Offline-Marketing-Maßnahmen, wie hochwertig designte Firmenfahrzeuge, die die Markenbekanntheit weiter erhöhen.

Wichtig für ein effizientes digitales Konzept sind auch Bewertungen zufriedener Kunden und Mitarbeiter. Diese erreichen Handwerksbetriebe in der Regel aber nicht voll allein. Stattdessen ist es an den Betrieben, Kunden und Mitarbeiter aktiv dazu zu motivieren, eine Bewertung auf Google zu hinterlassen. Kann ein Handwerksbetrieb mit positiven Bewertungen zum Betrieb und zur Zusammenarbeit aufwarten, weckt das nämlich nicht nur Vertrauen, sondern führt auch zu messbar mehr Neukundenanfragen und Bewerbungen.

Innovation und Digitalisierung: Erfolgsfaktoren der Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH

Die Maßnahmen der Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH verdeutlichen eindrucksvoll, wie eine innovative Herangehensweise einen nachhaltigen Erfolg im Handwerkssektor ermöglichen kann. Davon profitieren am Ende nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter. Kein Wunder also, dass es dem Betrieb auch an Nachwuchstalenten nicht mangelt. Einen Grund dafür sieht Kevin Mechler vor allem in der Arbeits- und Denkweise bei der Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH. Denn während sich viele Handwerksbetriebe nach wie vor gegenüber dem Fortschritt verschließen, gestaltet sich das Arbeitsumfeld in seinem Unternehmen innovativ und dynamisch. So sind auch Ideen und neue Perspektiven seitens der Mitarbeiter gern gesehen. Denn Kevin Mechler ist überzeugt: Gemeinsam können die besten Veränderungen erreicht werden.

Unterstrichen wird dies auch durch den fortgeschrittenen Digitalisierungsgrad des Unternehmens: Dank ihres digitalen Bürosystems kommt das Team der Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH beispielsweise ganz ohne Papier aus und kann eine effiziente Verwaltung von Dokumenten und Prozessen sicherstellen. Zusätzlich fördert das Bereitstellen eines iPhones für jeden Mitarbeiter, der die Probezeit erfolgreich gemeistert hat, einen unkomplizierten Informationsaustausch – das wirkt sich nicht nur positiv auf die Effizienz, sondern auch auf die Qualität der Arbeit aus. "Natürlich braucht das Umstellen auf digitale Prozesse eine gewisse Zeit – doch das Ergebnis wird sich lohnen", betont Kevin Mechler. Schließlich profitieren digitale Handwerksbetriebe nicht nur von deutlich mehr Effizienz und einer geringeren Fehleranfälligkeit, auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter wird durch diese Prozesse messbar gesteigert.

Ergänzt wird dies durch die firmeneigenen Vorteile für jeden Mitarbeiter. So bietet die Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH seinen Mitarbeitern neben einem attraktiven Gehalt auch die Möglichkeit zur Betriebsrente, eine Unfallversicherung, ein Firmenhandy und zahlreiche Zusatzzahlungen – darunter Weihnachtsgeld, Prämien, monatliche Zahlungen auf eine eigene Prepaid-Kreditkarte und einen Willkommensbonus von 1.000 Euro.

Den eigenen Handwerksbetrieb auf die Zukunft vorbereiten

Die Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH zeigt eindrucksvoll, wie Handwerksbetriebe durch den Schritt in die Digitalisierung nicht nur ihren Kunden, sondern auch ihren Mitarbeitern enorme Vorteile bieten können. Die Kombination aus innovativen Arbeitsprozessen, moderner Kommunikationstechnologie und einer offenen Unternehmenskultur führt zu einer höheren Effizienz, besseren Qualität und einer stärkeren Mitarbeiterbindung.

Der Einsatz digitaler Tools verbessert am Ende nicht nur die internen Abläufe, sondern trägt auch zu deutlich mehr Sichtbarkeit und Vertrauen bei Kunden und potenziellen Mitarbeitern bei. "Die Digitalisierung ist am Ende nicht nur ein Wettbewerbsvorteil für Handwerksbetriebe, sondern auch eine langfristige Investition in die Zukunftsfähigkeit des eigenen Betriebs", fasst Kevin Mechler zusammen.

