Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK)

Stiftung Warentest bestätigt: Raumklimageräte sind echte Effizienzgaranten

Luft-Luft-Wärmepumpen, auch Raumklimageräte genannt, sind seit Jahren etablierte Heizsysteme für einzelne Räume oder ganze Gebäude. In Nichtwohngebäuden gehören sie längst zum Standard, im Wohnungsbereich erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit. Die Stiftung Warentest hat sich die Geräte nun angeschaut und zieht ein durchweg positives Fazit.

Dass in unseren Breiten das Heizen im Winter notwendig ist, stellt wohl niemand in Frage. Schließlich gehört Wärme zu den Grundbedürfnissen des Menschen. In sehr warmer Umgebung gehört umgekehrt Kühle zu den Bedürfnissen, die elementar für unser Wohlbefinden sind. In den zunehmend heißen Sommern werden die Zeiträume immer länger, in denen Menschen sich nach Abkühlung in den Räumen und Gebäuden sehnen. Moderne Luft-Luft-Wärmepumpen bieten sich als echte Allrounder für beide Zwecke an.

Nun hat sich die Stiftung Warentest in der Ausgabe 6/2025 mit dieser Technologie beschäftigt. Sie kommt zu einem positiven Ergebnis und bescheinigt besonders den größeren Geräten eine hohe Effizienz und hohe Wirkungsgrade. Die meisten Geräte wurden im Test mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Gasheizungen ergeben sich für Luft-Luft-Wärmepumpen auch direkte finanzielle Vorteile. Die Stiftung Warentest ermittelte bis zu 300 Euro Differenz pro genutztem Innengerät zwischen den jährlichen Betriebskosten einer Gasheizung im Vergleich zu einer Luft-Luft-Wärmepumpe, obwohl diese sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen genutzt wurden. Besonders kosteneffizient arbeiten Luft-Luft-Wärmepumpen in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage oder einem "Balkonkraftwerk". Die im Test ermittelte Ersparnis bezieht sich auf Singlesplit-Geräte, die aus einem Außen- und einem Innengerät bestehen. Mit Multisplit-Systemen, bei denen ein Außengerät mehrere Innengeräte versorgt, fällt die mögliche Einsparung noch höher aus.

Es lohnt sich also, bei einer Sanierung oder einem Neubau über die Technologie der Luft-Luft-Wärmepumpe nachzudenken. Warme Räume im Winter und kühle Räume im Sommer sorgen nicht nur für Komfort, sie beeinflussen auch die Leistungsfähigkeit. Zu hohe Temperaturen verursachen erheblichen Leistungsabfall. Die Luft-Luft-Wärmepumpe vereint eine angenehme Raumtemperatur in allen Jahreszeiten mit erheblicher Kosteneinsparung - eine echte Win-Win-Situation.

