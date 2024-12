Studio71

Morgens halb 10 in Deutschland: Buzzbird kreiert Influencer-Kampagne für exklusive Knoppers x Mojo Fashion-Kollektion mit Top-Creators aus Fashion, Parkour, Graffiti und Dance

Berlin (ots)

Crunchy Snack, crispy Style: Unter diesem Motto haben Knoppers und das Hamburger Streetwear-Label Mojo vergangenen Freitag, den 6. Dezember 2024, eine exklusive College-Jacke im ikonischen Knoppers-Design lanciert. Der Secret Drop des limitierten Fashion-Pieces wurde mit einer kreativen Influencer-Marketing-Kampagne begleitet, die Buzzbird - die Full-Service-Division für Influencer Marketing von Studio71 - konzipiert und umgesetzt hat.

Für die Kampagne konnte Buzzbird namhafte Creators aus den Bereichen Fashion, Parkour, Graffiti und Dance gewinnen, die die limitierte College-Jacke in mehreren Instagram Reels und Stories sowie in einem großen, gemeinsamen Spot in Szene setzten. Der Reveal-Spot, den Studio71 vollständig konzipiert, produziert und postproduziert hat, veröffentlichten die Creators und die Knoppers-Dachmarke Storck am Launch-Tag auf ihren Social-Media-Kanälen. Gezielte Paid-Media-Maßnahmen durch Studio71 bis Mitte Dezember steigern die Reichweite und Sichtbarkeit der Kampagne noch einmal zusätzlich. Mit der Fashion-Kollaboration möchte Knoppers insbesondere junge, mode- und lifestyle-affine Zielgruppen ansprechen.

Alexander Krawczyk, Geschäftsführer Studio71: "Als Experten im Influencer Marketing wissen wir, wie wichtig die Auswahl der richtigen Creators für wirkungsvolle Image-Kampagnen ist. Mit unserem weitreichenden Netzwerk und unseren datenbasierten Insights in Trends und Zielgruppenbedürfnisse können wir genau die Persönlichkeiten identifizieren, die die Werte einer Marke authentisch verkörpern und Zielgruppen begeistern. Für Knoppers x Mojo haben wir nun beispielsweise einen Mix aus erstklassigen Fashion-, Parkour-, Graffiti- und Dance-Creators gewählt, der es schafft, die College-Jacke als neuen Trend-Liebling für junge Zielgruppen zu positionieren - und Knoppers als echten Trendsetter."

Mit dabei sind unter anderem Streetart-Künstler Alain Welter (@alain_welter), Parkour-Athlet Amir Kaisr (@amir.kaisr), Fashion-Influencerin Liza WDMN (@liza_wdmn) und Dance-Creator Fatoumata Camara (@fatoumataxcamara).

Cindy Ritter, Social Media Managerin bei Storck: "Mit der Knoppers x Mojo-Kollaboration wollten wir nicht nur ein einzigartiges Fashion-Piece kreieren, sondern auch eine relevante digitale Story erzählen. Die Zusammenarbeit mit Creators aus verschiedenen Bereichen des urbanen Lifestyles ermöglicht es uns, die College Jacke über Social Media aus unterschiedlichen Perspektiven kreativ und authentisch zu inszenieren. Durch ihre enge Verbindung zu ihren Communities und ihren Einfluss auf Trends erreichen wir genau die jungen, urbanen und fashionbewussten Zielgruppen, die wir ansprechen möchten und positionieren so unser neues Fashion-Piece als echtes Must-Have."

Erfolgreicher Kampagnen-Auftakt mit POS-Gewinnspiel im November

Bereits im November ging dem Secret Drop ein erster Kampagnen-Flight voraus, bei dem Knoppers im Rahmen eines POS-Gewinnspiels zwei neu aufgelegte Pullover der 2023er-Kollektion verloste. Erfolgreiche Creators wie Stillchris ( @stillchris), Marvin Conen ( @marvinconen) und Willy Will ( @willywillofficial) begleiteten den Kampagnenstart mit kreativem Content auf ihren Social-Media-Kanälen.

