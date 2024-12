Studio71

Influencer Marketing 2025 - Buzzbird und Studio71 präsentieren die wichtigsten Zukunftstrends: Live Shopping, KI-gestützte Creator-Suche und die Kunst, selbst Trends zu setzen

Berlin

Influencer Marketing wird zunehmend zum Dreh- und Angelpunkt moderner Markenkommunikation und etabliert sich als feste Größe in der Kampagnenplanung. Eine Entwicklung, die die Kommunikation grundlegend verändert: Marken, Creators und ihre Communities rücken enger zusammen und inspirieren sich nun gegenseitig. Dadurch gelingt es Marken, intensiver mit ihrer Zielgruppe zu interagieren und eine neue, vertrauensvolle Form der Kundenbindung aufzubauen. Diese übergreifende Entwicklung beleuchtet der Trendreport Influencer Marketing 2025 von Buzzbird, der Full-Service-Division für Influencer Marketing von Studio71, und zeigt fünf zentrale Trends, die das kommende Jahr bestimmen werden. Der Trendreport liefert Werbungtreibenden wertvolle Einblicke in die Zukunft des Werbemarkts und unterstützt sie dabei, Kampagnen strategisch und vorausschauend auszurichten.

Alexander Krawczyk, Geschäftsführer Studio71: "Die nächste Phase im Influencer Marketing wird spannend, da Marken, Creators und Follower eine neue Qualität in ihrer Beziehung aufbauen: Sie kooperieren intensiver und wachsen stärker zusammen. Follower werden auch zunehmend zu aktiven Mitgestaltern von Kampagnen, setzen eigene Akzente bei den Inhalten - und verändern so die Kommunikation von innen heraus. Parallel wird Influencer Marketing durch präzisere Planungsdaten und KI-gesteuerte Matchmaking-Tools immer professioneller, planbarer und wirkungsvoller. Daraus resultiert, dass Marken und Creators immer besser zusammenpassen und auf dieser Grundlage langfristige Partnerschaften aufbauen können. Und auch der Creator Content selbst wird zunehmend hochwertiger und lässt sich inzwischen direkt in Paid Media überführen. Das macht Influencer Marketing zu einer skalierbaren Mediagattung."

Das sind die Top-Trends 2025 im Influencer Marketing

Trend 1: Live Shopping als Social-Commerce-Machine

Live Shopping auf Plattformen wie TikTok und Instagram erfreut sich immer größerer Beliebtheit, vor allem bei jüngeren Zielgruppen. Creators fördern damit nicht nur den direkten Abverkauf, sondern schaffen durch den Entertainment- und Mitmach-Faktor auch ein besonderes Shopping-Erlebnis. Mit diesem Trend erreicht das Influencer Marketing endgültig den Lower Funnel der Customer Journey und etabliert sich als Performance-Kanal mit direkt messbarem Erfolg.

Trend 2: Das Comeback von Branding im Influencer Marketing

Nachdem bei Influencer-Kampagnen in den letzten Jahren vorwiegend auf Performance gesetzt wurde, rückt Branding wieder stärker in den Fokus. Das entspricht auch den Erwartungen (junger) Verbraucher:innen: Sie sind informierter und preisbewusster, erwarten von Marken jedoch auch eine erlebbare und konsistente Markenidentität an allen Touchpoints. Branding und Performance werden daher immer stärker miteinander verzahnt.

Trend 3: Matchmaking - Mit KI zum Perfect Fit

Die Auswahl passender Creators ist entscheidend für den Erfolg einer Kampagne. In der fragmentierten Influencer:innen-Landschaft wird dies jedoch zunehmend zur Herausforderung. KI ermöglicht es, subjektive Faktoren zu eliminieren und eine datenbasierte und damit objektive Auswahl zu treffen. Buzzbird hat hierfür ein dreistufiges KI-Tool entwickelt, das den perfekten Fit garantiert.

Trend 4: Influencer Marketing als Mediagattung

Influencer Marketing hat sich als feste Größe im Media-Mix etabliert. Marketer setzen zunehmend auf Influencer-Kampagnen, da Planungs- und Analyse-Tools die dafür benötigten Daten in immer höherer Qualität zur Verfügung stellen. Zudem ist Creator Content inzwischen hochprofessionell und lässt sich ohne Qualitätseinbußen über Paid Media aussteuern.

Trend 5: Don't follow the Trend. Be the Trend.

Um ihre Zielgruppen langfristig zu binden und zu aktivieren, sollten Marken nicht nur bestehenden Trends folgen. Vielmehr gilt es, die kreative Stärke in der Zusammenarbeit mit Creators und deren Follower:innen zu nutzen, um selbst neue Trends zu kreieren.

Der "Trendreport Influencer Marketing 2025" mit weiterführenden Infos zu den fünf Trends, Best-Practice-Beispielen und Tipps für Marketer steht Interessierten ab sofort unter www.buzzbird.de/trendreport-2025 zur Verfügung.

