Studio71 produziert für Streaming-Plattform Joyn neue Fußball-Reality-Doku "FC Brotatos - Kicker im Kreisligafieber" mit YouTube-Stars Brotatos

Kick it like ... "FC Brotatos"! In der fußballbegeisterten Zielgruppe sind die Buddies Lars "Holzi" und Lucas "Spidey" längst Kult. Mit ihrem YouTube-Kanal "Brotatos" erreichen sie wöchentlich Millionen Abrufe. Jetzt bringt Studio71, die Digital Media- und Entertainment-Company der Seven.One Entertainment Group, bei der die beiden Creators im Netzwerk sind, die "Brotatos" mit einer eigenen Fußball-Reality-Doku zu hauseigenen Streaming-Plattform Joyn: Die zwölfteilige Reality-Doku "FC Brotatos - Kicker im Kreisligafieber" begleitet den FC Polizei SV Düsseldorf II eine Saison lang auf seinem Weg um Punkte, Ruhm und Ehre - vor allem aber um den Aufstieg in die heiß ersehnte nächste Spielklasse - mit der wohl geilsten Mannschaft der Kreisliga. Jedes Spiel zählt! Die neue Serie ist ab dem 1. Dezember exklusiv und kostenlos auf Joyn zu sehen.

Thomas Spiller, SVP Content, Media & Platform Partnerships bei Studio71: "Die Influencer:innen und Creators in unserem Netzwerk sprudeln nur so vor Ideen für Inhalte für die Gen Z - und darüber hinaus. Gemeinsam bringen wir diese Ideen zum Fliegen und setzen sie für TV- und Streamingplattformen um. 'FC Brotatos' ist ein schönes Beispiel, auch für die immer engere Zusammenarbeit mit Joyn unter dem Dach der Seven.One Entertainment Group: Unsere YouTuber profitieren von der Auswertung ihrer Doku auf Joyn und können so ihre Reichweite ausbauen. Später können sie die Inhalte auf ihren eigenen Kanälen verwerten, wo wir sie mit Studio71 eng begleiten. Joyn bekommt frischen Content, der auf der Plattform Premiere feiert. Das ist eine Win-Win-Situation für Streaming-Plattform und Creator."

Thomas Münzner, VP Content bei Joyn: "Wir freuen uns, mit Studio71 in Zukunft noch enger an gemeinsamen Lizenz-Produktionen zu arbeiten, die sowohl für Creator als auch für Joyn einen Mehrwert bieten. 'FC Brotatos - Kicker im Kreisligafieber' ist ein toller Startpunkt, da die Kolleg:innen die Fußballfans mit den richtigen Protagonisten und der richtigen Idee abholen. Damit sprechen wir sowohl YouTube-Fans von 'Holzi' und 'Spidey' als auch Fußballfans aller Altersklassen an, die sich hoffentlich am turbulenten Treiben der sympathischen Vollblutfußballer in der Kreisliga erfreuen."

"FC Brotatos - Kicker im Kreisligafieber":

Leidenschaft, Emotionen und echter Fußball - das ist die Kreisliga. Das Ziel der FC Brotatos ist es, endlich aus der Kreisliga C rauszukommen, aufzusteigen und über sich selbst hinauszuwachsen. Schaffen sie es, ihren Fokus nicht zu verlieren? Was macht eine Niederlage mit einer Freundschaft? Was sagen die Freundinnen, dass die Spieler sonntags nie Zeit für sie haben? Was ist bei der letzten Party alles passiert?

Auf Joyn startet das Format "FC Brotatos - Kicker im Kreisligafieber" kostenlos am 1. Dezember 2023. Jeden Freitag erscheint eine weitere der insgesamt zwölf Episoden zuerst auf Joyn und anschließend auf YouTube. Exklusive Partner des Formats "FC Brotatos" sind Studio71 und Joyn.

