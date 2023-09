Studio71

Ay, Caramba! Deutsche Traditionsmarke geht neue Wege und setzt mit Buzzbird auf Influencer-Marketing

Mit hoher Innovationskraft und leistungsstarker Chemie für Profis aus der Industrie sowie Hobbybastler gehört Caramba zu den bekanntesten und vertrautesten Marken in Deutschland. Um verstärkt ins Bewusstsein auch der jüngeren Zielgruppe zu rücken, nutzt die Traditionsmarke zum ersten Mal in ihrer Unternehmensgeschichte Influencer Marketing. Gemeinsam mit der Berliner Agentur Buzzbird setzt der führende Hersteller innovativer Spezialchemie für Reinigung, Pflege und Wartung eine Kampagne mit dem bekannten DIY-Creator und Studio71-Artist Jonas Winkler um. Durch seinen fachmännischen wie leidenschaftlichen Einsatz soll eine jüngere Zielgruppe erreicht werden. Ziel ist es, digital relevant zu werden, genau dort zu sein, wo sich ebendiese jüngere Zielgruppe befindet und den Abverkauf im Online-Shop anzukurbeln. Die Zusammenarbeit des Dream-Teams startet im Spätsommer 2023.

Winkler nutzt die Caramba-Produkte ab sofort in seinen DIY-YouTube-Videos und zeigt damit, wie vielseitig, praktisch und qualitativ hochwertig sie in der Anwendung sind. Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag vermittelt der Tischlermeister und Produktdesigner seinen 383.000 YouTube-Abonnenten fachmännisches und praktisches Wissen rund ums Heimwerken. Die Tutorials im Rahmen der Kampagne sollen nicht nur Hobby-Handwerker:innen sondern auch Young Professionals von Caramba-Produkten überzeugen.

Simon Thomaßen, Head of Marketing Caramba: "Wir wollen bei den jungen Heim- und Handwerker:innen mit unseren Produkten als authentische und qualitative Premium-Marke aus Deutschland wahrgenommen werden, deren Expertise man vertrauen kann. Die Kooperation mit Jonas Winkler ist dazu ideal geeignet, da er selbst eine hohe Glaubwürdigkeit in genau unserer Zielgruppe genießt. Buzzbird hat uns im gesamten Entwicklungsprozess strategisch und konzeptionell sehr gut beraten und wir sind gespannt auf die Resultate."

Stefan Meyer, Senior Vice President Studio71 I Buzzbird: "Traditionsmarken auch in neuen, jungen Zielgruppen zu verankern und deren Image dahingehend sorgsam weiterzuentwickeln - das vermag gut gemachtes Influencer Marketing so leistungsstark wie kaum eine andere Disziplin. Und das zeigt eindrücklich die Kampagne für und mit Caramba. Jonas Winkler demonstriert seinen Follower:innen anschaulich, wie gut die Produkte funktionieren und welchen Mehrwert sie für Anwender:innen haben."

Caramba wurde 2022 von der Wochenzeitung "Die Zeit" erneut als "Marke des Jahrhunderts" ausgezeichnet. Die Traditionsmarke hat im ersten Quartal 2023 ihr Erscheinungsbild erneuert, das Portfolio optimiert und eine breit angelegte Kampagne gestartet. Um den Relaunch zum Erfolg zu führen und die Brand Awareness in der jüngeren Zielgruppe in den sozialen Medien langfristig aufzubauen, hat das Team von Buzzbird im Frühjahr 2023 ein Kreativkonzept samt Planung bis einschließlich 2024 entwickelt. Da Caramba einen Teil des Portfolios auch über Amazon vertreibt, sollen die Maßnahmen zudem für den dortigen Shop trommeln - in der Hauptsache für die Bereiche Autopflege sowie DIY.

Hier geht's zum ersten YouTube-Video von Jonas Winkler mit "Caramba":

https://www.youtube.com/watch?v=8Xrqsb_Roj8

Buzzbird

Buzzbird ist eine führende deutsche Full-Service-Agentur für Influencer-Marketing. Sie bietet Marken und anderen Agenturen Know-how sowie passende Lösungen, um Kampagnen zielgerichtet zu planen und umzusetzen - Strategie, Konzeption, Durchführung, Evaluation und Marktforschung, alles aus einer Hand. Das Team von Buzzbird arbeitet am Standort Berlin für Marken wie LinkedIn, Sky, Amorelie und andere. Buzzbird ist eine hundertprozentige Tochter der Seven.One Entertainment Group. Weitere Infos unter www.buzzbird.de.

Studio71

Studio71, die globale Digital Media- und Entertainment Company der ProSiebenSat.1 Group, hat sich auf die Kreation, die Produktion, den Vertrieb und die Vermarktung von digitalen Inhalten weltweit spezialisiert - zumeist in Zusammenarbeit mit Influencer:innen. Studio71 ist mit Büros in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland vertreten und distribuiert auf internationaler Ebene täglich Inhalte von Tausenden von Creators auf den unterschiedlichsten Plattformen: von YouTube über Facebook bis hin zu Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest und Twitch. Allein in Deutschland erreicht der Marktführer eine monatliche Gesamtreichweite von bis zu einer Milliarde Video Views allein auf YouTube. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter. Weitere Informationen unter www.studio71.com/de

