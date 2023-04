Studio71

Studio71 gewinnt YouTube- und Gaming-Pioniere als Partner: Rocket Beans TV ab sofort bei der Digital Media- und Entertainment Company der Seven.One Entertainment Group unter Vertrag

Berlin (ots)

Partnerschaft unter Pionieren: Die erfolgreichen YouTube-Pioniere Rocket Beans TV mit Fokus auf Entertainment rund um Gaming und Popkultur finden bei Studio71, der Digital Media- und Entertainment Company der Seven.One Entertainment Group, mit vier Channels eine neue Vermarktungsheimat - und profitieren künftig auch von der strategischen Beratung. Die vier Kanäle der Rocket Beans erzielen pro Monat bis zu 10 Millionen Video Views. Mit der neuen Kooperation baut Studio71 sein Portfolio im Bereich der Partner-Kanäle weiter aus. Zum Netzwerk gehören bereits populäre Channels wie TV Total Classics (Banijay), das Miniatur Wunderland, Promipool und Goal Deutschland / Spox. Alle Partner-Kanäle unter dem Dach von Studio71 (exklusive der Creator-Kanäle aus dem Netzwerk) erzielen im Jahr zusammen 850 Millionen Video Views.

Thomas Spiller, Senior Vice President Content, Media & Platforms, Studio71: "Die Rocket Beans und wir als Studio71 sind schon deshalb ein Perfect Match, weil wir beide als YouTube-Pioniere in diesem Geschäft gestartet sind und uns bis heute unsere Sporen verdient haben. Die Marke Rocket Beans TV ist für uns ein idealer Partner, weil wir gemeinsam Synergien entlang unserer Wertschöpfungskette heben können: von der Content Produktion über Branded Deals bis hin zu Live-Entertainment ist viel Musik drin."

Arno Heinisch, CEO & Co-Founder Rocket Beans Entertainment: "Wir freuen uns, durch die Kooperation mit Studio71 einen der stärksten YouTube-Vermarktungspartner Europas an unserer Seite zu wissen, mit dem wir die Wertschöpfung unserer Content-Distribution auf ein neues Level heben können! Sowohl in der klassischen Pre- und Midroll-Vermarktung als auch durch die Möglichkeit, Potenziale im Bereich Branded Entertainment und für gemeinsame Produktionen zu nutzen, gibt es sehr vielversprechende Aussichten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Die Vermarktungs-Partnerschaft umfasst folgende YouTube-Kanäle von Rocket Beans TV:

https://www.youtube.com/@ROCKETBEANSTV

https://www.youtube.com/@RocketBeansGaming

https://www.youtube.com/@RocketBeansLetsPlay

https://www.youtube.com/@KinoPlus

Über Studio71:

Studio71, die globale Digital Media- und Entertainment Company der ProSiebenSat.1 Group, hat sich auf die Kreation, die Produktion, den Vertrieb und die Vermarktung von digitalen Inhalten weltweit spezialisiert - zumeist in Zusammenarbeit mit Influencer:innen. Studio71 ist mit Büros in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland vertreten und distribuiert auf internationaler Ebene täglich Inhalte von Tausenden von Creators auf den unterschiedlichsten Plattformen: von YouTube über Facebook bis hin zu Instagram, TikTok und Snapchat. Allein in Deutschland erreicht der Marktführer eine monatliche Gesamtreichweite von bis zu einer Milliarde Video Views allein auf YouTube. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter. Weitere Informationen unter www.studio71.com/de

Über Rocket Beans TV:

Die Rocket Beans EntertainmentGmbH produziert mit rund 130 Mitarbeiter*innen in Hamburg Bewegtbild für die eigene Plattform rocketbeans.tv und verschiedene Auftraggeber. Rocket Beans sind zugleich Creator, Plattform, Artist Management, Produktionsfirma und Publisher.

Unterhaltung rund ums Spielen in allen Facetten zeichnet ihre Inhalte aus. Videospiele sind für das Team rund um die "MTV Game One"-Macher Daniel Budiman, Simon Krätschmer, Nils Bomhoff und Etienne Gardé Kernkompetenz und erste Liebe. Aber auch Themenfelder wie Film, Quiz, Sport oder Kochen werden im Rocket-Beans-Style interpretiert.

www.rocketbeans.de

Original-Content von: Studio71, übermittelt durch news aktuell