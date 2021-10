Studio71

Haarige Angelegenheit: Studio71 produziert Sitcom "BARRYS BARBERSHOP" für das ZDF

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Einmal waschen, rasieren, legen, bitte! Studio71 produziert für das ZDF die zehnteilige Sitcom "BARRYS BARBERSHOP". Die Dreharbeiten zur neuen Serie finden derzeit in Berlin statt. Mit dabei sind neben Online-Star Barry Hammerschmidt aka "Bodyformus" und Schauspielerin Sarah Fazilat (Gewinnerin No-Fear-Award / FIRST STEPS AWARD) weitere reichweitenstarke Online-Persönlichkeiten. Mit einem Mix aus vielversprechenden Newcomer:innen, bereits etablierten Schauspieler:innen und reichweitenstarken Online-Persönlichkeiten setzt Studio71 damit seinen innovativen Weg in der Contentproduktion mit relevantem Storytelling und moderner Comedy fort. Geplanter Ausstrahlungs-termin für "BARRYS BARBERSHOP" ist ab Ende 2021 in der ZDFmediathek.

Zum Inhalt: Der erfolgreiche Influencer Barry (Barry Hammerschmidt) will vom virtuellen Erfolg in den sozialen Medien umsatteln auf eine handfeste Existenz als Friseur mit eigenem Barbershop.Ohne Ausbildung und ohne Vorwissen gerät er in aberwitzige und zum Teil auch brenzlige Situationen, aus denen er sich nur mit Hilfe einiger loyaler Mitstreiter wie seiner Geschäftspartnerin, der Friseurin Hien (Trang Le Hong, "Wir sind jung. Wir sind stark.") befreien kann.

Kreiert wurde das Studio71-Format von Gregor Sauter und Lukas Tarnowski, die die Comedy-Show in enger Zusammenarbeit mit den Darsteller:innen entwickelten. Das gilt sowohl für die Staffelstory als auch die Charakterprofile. Für die Drehbücher zeichnen Autorin Amelia Umuhire, Regisseur Florian Anders, Stephan Otto sowie die Comedians Yasmin Ayhan und Usama Elyas verantwortlich. Das Produktionsteam wurde komplettiert durch Daniel Netschajew, Doreen Lessenich, Dennis Lobert und Christoph Lindner. Die Redaktion im ZDF haben Isa Ostertag, Johanna Hoppe und Marcel Fleck.

