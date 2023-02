Studio71

Passgenau! Studio71-Creator und DIY-Profi Jonas Winkler und die Adolf Würth GmbH & Co. KG starten Kooperation

Berlin (ots)

Das passt perfekt zusammen. Der Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial, Würth, und Tischlermeister, DIY-Profi sowie Studio71-Creator Jonas Winkler arbeiten künftig gemeinsam: Unter dem Motto #handwerkrockt werden aktuell echte Handwerker:innen von Würth in Szene gesetzt. Markenbotschafter Jonas Winkler setzt dabei kompetent und mit viel Liebe zum Handwerk diverse Themen auf Social Media um. Ein besonderer Fokus liegt auf den Services und Qualitätswerkzeugen von Würth, die den Alltag von Handwerker:innen und ihre tägliche Arbeit erleichtern. Diese speziell auf die Zielgruppe zugeschnittene crossmediale Kampagne, die Ende vergangenen Jahres auf Jonas Winklers Social-Media- und YouTube-Kanälen gestartet ist, läuft noch bis zum kommenden Herbst und hat bislang eine starke Gesamtreichweite von 3,8 Millionen Aufrufen über alle Plattformen hinweg erzielt. Würth teilt und verlängert zudem ausgewählte Inhalte auf seinen Kanälen.

Durch die Kooperation mit Jonas Winkler erschließt Würth neue Zielgruppen aus Gewerbetreibenden im Handwerksbereich. Zudem soll die Bekanntheit der Marke Würth und die Aufmerksamkeit für ihre Serviceleistungen gesteigert werden. Der maßgeschneiderte, fachmännische Edutainment-Content von Jonas bringt Handwerker:innen und möglichen Kund:innen die Produkte und Services von Würth informativ, unterhaltsam und vor allem praxistauglich näher.

Andreas Meißner, Senior Vice President Creator & Innovations, Studio71: "Jonas Winkler ist ein wichtiger exklusiver Künstler in unserem Creator-Netzwerk. Wir freuen uns, dass wir diese authentische Edutainment-Content-Kampagne passgenau mit ihm für einen renommierten Kunden wie Würth umsetzen können. Und das in einem Bereich, der in Sachen Influencer-Marketing noch am Anfang steht. Authentischer Production Value trifft hier auf fundierte Expertise, eine Win-Win Situation für Communities, Creator und unseren Partner, bei dem ich mich für das Vertrauen in die Zusammenarbeit bedanke."

Stefanie Koch, Social Media Managerin, Adolf Würth GmbH & Co. KG: "Uns ist eine authentische Umsetzung unserer Kampagnen besonders wichtig. Influencer wie Jonas Winkler verfügen über die notwendige Expertise und Glaubwürdigkeit, die uns als Marke wichtig sind. Das merkt man besonders in der handwerklich professionellen Ausführung und der leidenschaftlichen Produktion der einzelnen Beiträge."

Hier geht's zu den Social-Media-Beiträgen von Jonas Winkler:

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZHk6FEqwtmQ&t=320s

https://www.youtube.com/watch?v=_oN9izTGVd8

https://www.youtube.com/watch?v=IGM3mi7NWj8

Instagram

https://www.instagram.com/reel/Cn7XLqgIIlA/?hl=de https://www.instagram.com/p/CjvdF8MDWqW/?hl=de :

https://www.instagram.com/p/CkWLyBkDyFJ/?hl=de

https://www.instagram.com/p/ClmADd3jr71/?hl=de

https://www.instagram.com/p/CmZfcUOI7Ku/?hl=de

Über Würth

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Darüber hinaus sind Handels- und Produktionsunternehmen, die sogenannten Allied Companies, in angrenzenden Geschäftsfeldern aktiv, wie etwa im Elektrogroßhandel, in den Bereichen Elektronik sowie Finanzdienstleistungen. In über 80 Ländern beschäftigt der Konzern weltweit mehr als 85.000 Mitarbeitende in über 400 Gesellschaften mit über 2.500 Niederlassungen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2022 gemäß vorläufigem Jahresabschluss einen Umsatz von 19,95 Milliarden Euro. Mit 7.600 Mitarbeitenden ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau größtes Einzelunternehmen der Würth-Gruppe.

Über Studio71:

Studio71, die globale Digital Media- und Entertainment-Company der ProSiebenSat.1 Group, hat sich auf die Kreation, die Produktion, den Vertrieb und die Vermarktung von digitalen Inhalten weltweit spezialisiert - zumeist in Zusammenarbeit mit Influencer:innen. Studio71 ist mit Büros in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland vertreten und distribuiert auf internationaler Ebene täglich Inhalte von Tausenden von Creators auf den unterschiedlichsten Plattformen: von YouTube über Facebook bis hin zu Instagram, TikTok und Snapchat. Allein in Deutschland erreicht der Marktführer eine monatliche Gesamtreichweite von bis zu einer Milliarde Video Views allein auf YouTube. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter. Weitere Informationen unter www.studio71.com/de.

