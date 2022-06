Mitteldeutsche Zeitung zu Haushalt und Schuldenbremse

Halle/MZ (ots) - Scholz hat in Elmau Beharrlichkeit und auch Offenheit gezeigt. "Vor uns liegt eine Zeit der Unsicherheit", mahnt er. Das ist beunruhigend, aber der G7-Gipfel hat das Vertrauen in seine Führungskraft wieder gestärkt. Das ist eine gute Voraussetzung für den schwierigen Nato-Gipfel in Madrid, wo um die Aufnahme von Schweden und Finnland zum Schutz vor Russland und um massive Aufrüstung gerungen wird. Es wird dauern, bis die Welt nicht mehr in Scherben ...

