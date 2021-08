rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-exklusiv: Grünen-Sicherheitspolitiker Lindner erwartet schnelles Ende des Bundeswehreinsatzes in Kabul

Berlin (ots)

Der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Tobias Lindner, rechnet damit, dass die Evakuierungsmission der Bundeswehr in Afghanistan schnell zu Ende geht.

Lindner sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb, auch als Obmann im Verteidigungsausschuss des Bundestages kenne er den genauen Zeitpunkt nicht, "aber klar ist, wir reden hier eher über Stunden als über Tage. Die Vereinigten Staaten haben klargemacht, dass sie Ende August abgezogen sein werden, und dann folgt da einfach ein gewisses militärisches Prozedere. Das heißt, die USA gehen zuletzt raus, und alle anderen Nationen davor."

Die Obleute werden nach seinen Worten informiert, sobald die letzte Maschine Afghanistan verlassen hat. Dann werde das auch die Öffentlichkeit erfahren.

Er hoffe, dass bei dem Einsatz noch möglichst viele Menschen gerettet werden können, denn danach werde eine Ausreise schwer, so Lindner: "Es gibt natürlich zwei Probleme: Das eine ist, es gibt ja keinen zivilen Flughafen mehr in Kabul - der ist schwer demoliert. Es müsste erst mal darum gehen, einen zivilen Flugbetrieb wieder aufzubauen. Das andere ist (...): In der Formulierung heißt es 'Personen mit legalen Dokumenten können ausreisen'. Mich würde sehr interessieren, was mit legalen Dokumenten gemeint ist (...) in der Definition der Taliban".

Das Interview zum Nachhören: Ende der Luftbrücke: "Wir reden eher über Stunden als über Tage" | Inforadio

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell