ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 29/22

Mainz (ots)

Woche 29/22 Mo., 18.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 19.25 WISO spezial (HD/UT) Was tun gegen die Inflation? Moderation: Marcus Niehaves Di., 19.7. 0.00 Die Maske des Zorro Bitte Ergänzungen beachten: Dolby digital 5.1 Originalton Fr., 22.7. 23.45 aspekte Bitte Ergänzungen beachten: Die Europäischen Kulturhauptstädte 2022 Was sind uns Europas Werte wert? Woche 30/22 Fr., 29.7. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, 1. Runde (VPS 20.14) TSV 1860 München - Borussia Dortmund . . . Bitte Ergänzung beachten: Co-Kommentator: Hanno Balitsch ____________________________ 23.45 aspekte (VPS 23.00) Bitte Ergänzungen beachten: Wie die Festivals der Krise Paroli bieten Zeitenwende oder alles beim Alten? Woche 31/22 Di., 2.8. 20.15 ZDFzeit Dianas letzte Nacht Bitte Korrektur beachten: Film von Annika Blendl, Ulrike Grunewald und Leonie Stade (Korrektur bitte auch für die Wiederholung am 3.8.2022, um 1.40 Uhr beachten.) Woche 34/22 Fr., 26.8. 15.05 sportstudio live . . . ca. 15.40 Uhr Radsport: Deutschland Tour . . . Bitte Änderung beachten: Moderation: Rudi Cerne Bitte streichen: Yorck Polus

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell