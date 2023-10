Studio71

Happy Birthday, Studio71! Der Pionier im deutschen Influencer-Marketing-Business feiert zehnjähriges Bestehen

Vom ersten Multi-Channel-Network Deutschlands zum landesweit größten Creator-Ökosystem: Studio71 feiert im Herbst 2023 seinen zehnten Geburtstag. Im Portfolio des Pioniers für Influencer-Marketing in Deutschland: zahlreiche der reichweitenstärksten Creator in Deutschland, darunter Gaming- und Entertainment-Größen wie Gronkh (10,3 Mio Follower), Trymacs (9,6 Mio Follower), Rewi (9,9 Mio Follower) Jonas Ems (8,9 Mio Follower), LeFloid (6,2 Mio Follower) oder Papaplatte (5 Mio Follower), Food-Ikone Sallys Welt (4,0 Mio Follower) oder Rapstar Eko Fresh (2,0 Mio Follower), die zusammen (inkl. weiterer Partnerchannel) gut 600 Mio. Video Views auf YouTube (DE) pro Monat erzielen. Damit ist Studio71 YouTube-Partner Nr. 1 in Deutschland.

Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Studio71: "Diese Erfolgsgeschichte kann sich sehen lassen: Wir haben mit Studio71 maßgeblich dazu beigetragen, das Geschäft um Influencer:innen und Creators in Deutschland groß zu machen und zu professionalisieren. Jeden Tag arbeiten wir mit außergewöhnlichen und innovativen Persönlichkeiten zusammen - das betrachten wir als großes Privileg. Die Creator-Economy ist heute aus dem Marketing-Mix großer, aber auch kleinerer Marken und Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Vor allem, wenn es darum geht, die begehrte junge Zielgruppe mit authentischen Markenbotschaften nachhaltig zu erreichen. Und in den letzten Monaten haben sich mit dem rasanten Fortschreiten der KI-getriebenen Technologien spannende neue Möglichkeiten ergeben."

Gestartet ist das Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1-Gruppe als Multi-Channel-Network im Herbst 2013. Heute zählt Studio71 mit Büros in Los Angeles, New York, Toronto, London und Berlin zu den weltweit führenden Playern im Influencer-Business. Im vergangenen Jahr übernahm die Gruppe auch 100 Prozent der Anteile der Influencer-Marketing Agentur Buzzbird. Gemeinsam bilden Studio71 und Buzzbird das wohl größte Creator-Ökosystem in Deutschland. Darüber hinaus findet unter dem gemeinsamen Dach der Seven.One Entertainment Group eine immer engere Verzahnung mit der Streaming-Plattform Joyn sowie mit dem deutschlandweit führenden Podcast-Vermarkter Seven.One Audio statt.

Meilensteine aus 10 Jahren Studio71

Herbst 2013: Unternehmensgründung mit den ersten Creators Gronkh und Sarazar, die beide bis heute an Bord sind.

03/2015: Der erste Studio71-Creator-WOK rauscht bei der "TV total"-WOK-WM die Eisbahn hinunter.

07/2015: Studo71 kauft CDS in den USA und gründet damit Studio71 US.

05/2016: Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson tritt dem Studio71-US-Netzwerk bei.

08/2017: Es ist #DeineWahl - S71 produziert für YouTube das Interview-Format mit Creators und den beiden Kanzlerkandidat:innen Angela Merkel und Martin Schulz.

10/2017: Launch der ersten "Luca PIZZA" von Gustavo Gusto , die binnen kürzester Zeit ausverkauft ist.

10/2017: Start der "Spring in eine Pfütze"-Live-Tour mit den beiden Influencerinnen ViktoriaSarina durch elf Städte Deutschlands, die innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft ist.

02/2019: Studio71 produziert mit internationalen Creators auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC 2019) Interviews für YouTube.

05/2020: #FemaleEmpowerment by Studio71: Internationales Förderprogramm, bei dem zehn ausgewählte deutsche Künstlerinnen bis Ende 2020 begleitet und beim Aufbau und Wachstum ihrer eigenen Channel unterstützt werden.

08/2020: Konzeption, Produktion und Ausspielung der Influencer:innen-Kampagne für den Launch des "Toyota Yaris" mit Sarah Lombardi und Riccardo Simonetti

04/2022: It's Ayran-Man! Start der langfristigen Ayran-Kampagne mit Musiker und Creator Eko Fresh für die Molkerei Müller

06/2022: Two become one: Studio71 und Buzzbird kommen zusammen und bilden unter dem Dach der Seven.One Entertainment Group Deutschlands größtes Creator-Ökosystem.

09/2023: Studio71 feiert seinen 10. Geburtstag.

Über Studio71:

Studio71, die globale Digital Media- und Entertainment Company der ProSiebenSat.1 Group, hat sich auf die Kreation, die Produktion, den Vertrieb und die Vermarktung von digitalen Inhalten weltweit spezialisiert - zumeist in Zusammenarbeit mit Influencer:innen. Studio71 ist mit Büros in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland vertreten und distribuiert auf internationaler Ebene täglich Inhalte von Tausenden von Creators auf den unterschiedlichsten Plattformen: von YouTube über Facebook bis hin zu Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest und Twitch. Allein in Deutschland erreicht der Marktführer eine monatliche Gesamtreichweite von über 700 Millionen Video Views (inkl. Shorts) allein auf YouTube. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter.

Studio71 kann durch den sehr engen Kontakt zu seinen Netzwerk-Künstler.innen - die die Company zum Teil auch selbst managt - eine große Tiefe in den Beziehungen zu Werbetreibenden herstellen. In die Breite geht Studio71 mit seinen Influencer-Marketing-Spezialisten von Buzzbird, die mit einem klassischen Full-Service Agenturprofil jede:n Influencer:in auf jeder Plattform, am deutschsprachigen Markt und darüber hinaus vermitteln können. So deckt Studio71 von Konzeption über Kreation, Produktion sowie Vermarktung von digitalen Inhalten das gesamte Feld des Influencer Marketings ab.

Weitere Informationen unter www.studio71.com/de und www.buzzbird.de

