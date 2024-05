DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Fanquote erneut gesteigert

Deutsche Vermögensberatung zum fünften Mal als "Kundenchampion" ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt (ots)

Beratungsqualität, die nachhaltig überzeugt. Wer in seiner Branche langfristig erfolgreich sein will, für den sind neben einer überzeugenden Leistung treue Kunden und Fans besonders wichtig - so auch bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG). Die bewährte und am Markt einzigartige Allfinanzberatung umfasst Toprodukte mit maßgeschneiderten Lösungen und einem gelungenen Gesamtkonzept. Dabei stehen die Kundinnen und Kunden und deren finanzielle Ziele und Wünsche im Mittelpunkt. Dank diesem Fokus und Spitzenwerten in den Bereichen Fachkompetenz, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, Beratung und Service wurde das Frankfurter Familienunternehmen in diesem Jahr zum fünften Mal als "Kundenchampion" ausgezeichnet. Mit einer herausragenden Fanquote von 32 Prozent konnte dabei der bereits sehr gute Wert aus dem letzten Jahr um sechs Prozent gesteigert werden. Das beweist einmal mehr: In puncto Finanzberatung führt nach wie vor kein Weg an der Deutschen Vermögensberatung vorbei.

Vom Kunden zum Fan: die Methodik

Der Auszeichnung als Kundenchampion liegt eine repräsentative Onlinebefragung des F.A.Z.-Instituts, der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) und des 2Hmforum.s zugrunde. Hier steht gezielt das Kundenbeziehungsmanagement von Unternehmen im Fokus, auf dessen Grundlage die Fanquote berechnet wird. Dabei ist ein Fan nicht nur ein zufriedener Kunde, sondern jemand, der sich mit dem Unternehmen auch emotional verbunden fühlt, beispielsweise aufgrund gemeinsamer Werte und Grundsätze. Diese Verbundenheit zeigt sich durch Vertrauen, Loyalität und ehrlich gemeinte Weiterempfehlungen der Produkte. Für Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung, ist das wiederholte positive Abschneiden eine Bestätigung für das Geschäftsmodell der Deutschen Vermögensberatung. "Für unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater stehen die individuellen Kundenwünsche im Vordergrund. Dabei ist die Beratung geprägt von gegenseitigem Vertrauen und exzellenter Qualität, um den Anforderungen des Marktes, aber vor allem den Kundenerwartungen zu entsprechen."

Mit langfristigen Kundenbeziehungen zum Erfolg

Was die Deutsche Vermögensberatung zu einem echten Champion in Sachen Kundenbegeisterung macht? Seit der Firmengründung vor nahezu 50 Jahren steht für Vermögensberaterinnen und Vermögensberater die persönliche Beratung im Fokus - sei es im persönlichen Gespräch vor Ort oder auf digitalem Wege. Im Gespräch werden die Wünsche und Ziele des Kunden analysiert und auf dieser Basis die individuell passende Finanzstrategie entwickelt. Oft begleiten Vermögensberater ihre Kunden ein Leben lang und stehen bei allen Meilensteinen mit Rat und Tat zur Seite. "Von der Haftpflicht über den Hausbau bis zum Eintritt in den Ruhestand: Unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater stehen ihren Kundinnen und Kunden in zahlreichen finanziellen Fragestellungen zur Seite - häufig sogar ein Leben lang. Dieser ganzheitliche Allfinanzansatz ist einer unserer zentralen Erfolgsfaktoren", so Marcus Aßmuth abschließend.

Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell